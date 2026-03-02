Zoé Robledo da banderazo a contratación de 9, 616 médicos especialistas en el país

Inicia draft 2026

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dio el banderazo de inicio al draft 2026, el reclutamiento masivo más grande del sector salud donde se busca una meta de contratación de 9 mil 616 médicas y médicos especialistas en todo el país.

Desde el Centro Social y Deportivo Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en Ciudad de México, Zoé Robledo señaló que se trabajará de manera intensa hasta el 13 de marzo para lograr la meta de contratación y superar la cifra del año anterior.

Recordó que para 2018 el IMSS ofertaba 4 mil 995 plazas para médicos especialistas; sin embargo, a partir de 2019 se empezó a contratar más personal y para este año 2026 casi se duplicaría esa cifra.

Agregó que entre 2018 y 2025, el número de ofertas ha incrementado alrededor de 92 por ciento, lo que significa oportunidades laborales para médicas y médicos, muchos de ellos formados en el Seguro Social, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la población.

“El IMSS no es solamente un gran lugar para trabajar, también es un lugar seguro donde se aprende, donde se ayuda y donde se puede salvar vidas, cambiar historias, ayudar a la gente que más lo necesita”, dijo.

Zoé Robledo recorrió el domo donde se ubican los stands de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de todo el país, así como los de la Coordinación de Investigación, Coordinación en Salud, Trato Digno y módulos de información de créditos hipotecarios y automotriz.

“Esto no es un punto de llegada, es un punto de partida hacia un IMSS más grande, más fuerte, más seguro y más social”, afirmó el director general.

Por su parte, Alejandro Martínez Marquina, titular de la Unidad de Personal, señaló que se espera la llegada de las médicas y médicos especialistas del 2 al 13 de marzo, quienes serán atendidos de 9:00 a 21:00 horas.

“El proceso es muy fácil, cuando lleguen van a registrarse, van a pasar a la mesa que se les estará asignando. Les vamos a mostrar toda la oferta que tenemos. Posteriormente van a pasar a su módulo de su estado para que les den seguimiento, les den todas las indicaciones, dónde llegar, con quién y la fecha de inicio de labores”, dijo.

Para este proceso de reclutamiento, los médicos cuentan con previa cita otorgada conforme a la calificación de egreso de su especialidad médica. Se cuenta con 4 horarios de citas al día: 09:00 horas, 12:00, 15:00 y 18:00, así como 10 mesas de nominación en las cual se ofertan las especialidades médicas y 10 mesas a través de las cuales se realizará la oferta de plazas.

En este primer día comenzaron a llegar desde temprano los primeros médicos que buscan sumarse a las filas del Seguro Social. El doctor Alejandro Murrieta, especialista en Cirugía Plástica Reconstructiva, originario de Nuevo León, compartió que su objetivo es conseguir una base para ingresar a laborar a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 en Monterrey, Nuevo León, donde llevó a cabo su formación.

La doctora Jazmín Basurto, originaria de Guadalajara, Jalisco, especialista en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, indicó que su deseo es laborar en el Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y también revisar la oferta laboral en Veracruz. “Mi sueño es no solo continuar afianzando lo que ya vine aprendiendo en mi residencia, la toma de decisiones, y continuar en el proceso de enseñanza clínica con los médicos residentes, con los internos y que esto me permita seguir aprendiendo”.