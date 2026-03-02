Tren del Norte atenderá una demanda estimada de 70 mil pasajeros diarios: SICT

Contará con 47 trenes ergonométricos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), informa que el Tren del Norte atenderá una demanda estimada de 70 mil pasajeros diarios en sus rutas Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Estos tramos, que ya se encuentran en proceso de construcción, sumarán en total 730 kilómetros y para su realización se aprovechará el derecho de vía existente.

El Tren del Norte forma parte del proyecto ferroviario que promueve la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para recuperar los trenes de pasajeros e impulsar el desarrollo económico del país.

En el caso de la ruta México-Querétaro-Irapuato tendrá una demanda estimada de 50 mil pasajeros diarios en sus 334 km y la ruta Saltillo-Nuevo Laredo beneficiará a 20 mil pasajeros diarios en 396 km.

Contarán con 47 trenes cuyo primer equipo llegará en junio de 2027. Actualmente se trabaja en el diseño de la imagen que tendrá este moderno sistema de transporte.

Las unidades serán de dos configuraciones, una de corto itinerario para 632 viajeros y otra de largo itinerario de 271 pasajeros. La flota de corto itinerario operará en las zonas metropolitanas, las cuales tendrán más estaciones y saldrán con mayor frecuencia.

Los trenes brindarán seguridad y comodidad; serán ergonométricos, con accesibilidad universal para usuarios con discapacidad, tendrán asientos prioritarios, espacios amplios en los pasillos en donde cabrá el equipaje y sistemas de información permanente a pasajeros sobre las estaciones de arribo.

El fallo para la fabricación de estos equipos se emitió en diciembre pasado y lo ganó la empresa francesa Alstom México. Serán trenes con una longitud de alrededor de 100 metros, con tracción diésel-eléctrico y transitarán a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

En el tramo Querétaro-Irapuato se lleva a cabo la instalación de vía, construcción de estaciones, paraderos, bases de mantenimiento, patios y viaductos.

Además, se encuentran en proceso de licitación los edificios auxiliares y el sistema de señalización, control y telecomunicaciones, que brindarán seguridad a la operación.

En el trayecto Saltillo-Nuevo Laredo se efectúan labores en los tramos más largos y de mayor complejidad, como la Zona Metropolitana de Monterrey, en donde se decidió trabajar por partes para hacerlo más eficiente. Se instalan vías, y se construyen viaductos, estaciones y edificios auxiliares.

En esta ruta se realizan trabajos de ingeniería y análisis geotécnico. En alrededor de 171 km se realizan labores de desmonte y despalme con empleo de maquinaria.

Además, entrarán a licitación las bases de mantenimiento, talleres, cocheras y zonas de inspección, así como la señalización, control y telecomunicaciones.

Cabe resaltar que la ruta Ciudad de México-Querétaro está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.