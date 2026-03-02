México impulsa su estrategia de conectividad y promoción turística en Convención ITB Berlín

Del 3 al 5 de marzo

Agenda enfocada en promoción, conectividad aérea, inversión y cooperación internacional

México participará en la próxima edición de la ITB Berlín, que dará inicio este martes 3 de marzo en Alemania, con una agenda enfocada en promoción, conectividad aérea, inversión y cooperación internacional, como parte de su estrategia para consolidar su presencia en el mercado europeo.

En representación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, la subsecretaria del ramo Nathalie Desplas Puel encabezará las actividades de la delegación, acompañada por el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Como parte de la agenda previa al inicio de la feria, la delegación mexicana asistió este lunes 2 de marzo a la Cumbre de Ministros de Turismo de ONU Turismo, donde se sostuvieron encuentros con titulares de entidades turísticas nacionales y líderes del sector privado.

En dicha Cumbre, la subsecretaria Desplas destacó que la participación de México en este tipo de ferias internacionales forma parte de una agenda integral de promoción, orientada a posicionar al país en mercados estratégicos, diversificar flujos turísticos y generar mayores beneficios para las comunidades locales.

“Europa es un socio estratégico para México, no sólo por su volumen de viajeros, sino por el perfil de turismo cultural, sostenible y de alto valor que representa. En esta edición de la ITB Berlín, venimos a consolidar relaciones de largo plazo y a demostrar que México está preparado para responder a un mercado cada vez más exigente, con calidad, profesionalización y una oferta diversificada”, afirmó la subsecretaria.

En su oportunidad, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, coincidió en que la presencia de las y los protagonistas del turismo mundial en la ITB Berlín confirma el potencial del sector. El desafío ahora es garantizar un acceso efectivo al mercado internacional.

Durante la feria se llevará a cabo la inauguración del Pabellón México, con la presencia de autoridades diplomáticas y turísticas, así como del estado de Chihuahua y del destino Los Cabos, quienes presentarán su riqueza natural, patrimonio cultural, gastronomía, experiencias comunitarias y segmentos especializados.

De manera coordinada, la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atenderán encuentros de alto nivel, en los que se abordarán oportunidades de cooperación internacional, sostenibilidad y fortalecimiento institucional del sector.

En materia de conectividad, se desarrollará una sesión de trabajo con el equipo regional de Aeroméxico. Actualmente, se operan más de 60 vuelos mensuales desde Múnich y Frankfurt hacia la Ciudad de México, Cancún y Los Cabos, fortaleciendo el intercambio turístico entre ambos países. Destaca particularmente la conectividad de Cancún, que enlaza con las 16 sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Con esta participación, el Gobierno de México refrenda su compromiso con el crecimiento sostenido del turismo como motor de prosperidad compartida, a través de una estrategia de diplomacia pública y turística que posiciona al país como un destino competitivo, sostenible y abierto al mundo.