La CDMX cierra con éxito su participación en ANATO 2026 con más de 600 citas de negocios

La delegación de la Ciudad de México concluyó con éxito su participación en la Vitrina Turística ANATO 2026, consolidando a la capital como uno de los destinos internacionales más dinámicos y atractivos del continente.

Durante tres días de intensa actividad, 12 asociaciones y representaciones turísticas de la Ciudad de México sostuvieron más de 600 citas de negocios con tour operadores, mayoristas y aliados estratégicos colombianos, fortaleciendo la relación comercial entre ambos destinos y generando nuevas oportunidades para el sector.

En el marco de la feria, la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, anunció junto con el Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Carlos Martínez Velázquez, la apertura de dos nuevas rutas aéreas operadas por Viva Aerobus que conectarán Cartagena y Medellín con el AIFA, fortaleciendo la conectividad entre Colombia y la capital del país.

Este anuncio representa un paso estratégico para incrementar el flujo turístico entre ambas naciones, particularmente en un año clave para la Ciudad de México.

El pabellón de la Ciudad de México brilló por su energía, identidad y creatividad. Las actividades estuvieron encabezadas por el Charro González, embajador del Día de Muertos, acompañado por:

los sonideros Eckos y La Conga, llevando el ritmo popular capitalino desde el Peñón de los Baños hasta Colombia; exhibiciones de lucha libre; representación viva de Frida Kahlo; activaciones de fútbol en el marco del próximo Mundial; la presentación de la Guía de las 7 Rutas de la Ciudad de México, a cargo de Andrés Semo.

Además, se realizó un evento especial ante tour operadores colombianos, reafirmando la hermandad cultural entre ambos países y posicionando a la capital como un destino integral que combina cultura, gastronomía, tradición y turismo religioso.

Es importante destacar que Colombia es el país que más visita la Ciudad de México después de Estados Unidos, consolidándose como un mercado prioritario para la capital.

Este verano, la Selección de Colombia disputará un partido del Mundial, en la Ciudad de México, frente a Uzbekistán, lo que representa una oportunidad histórica para recibir a miles de aficionados colombianos en una ciudad que los recibe —y siempre los recibirá— con el corazón grande.

La participación en ANATO 2026 reafirma el compromiso de la Ciudad de México por fortalecer alianzas estratégicas, ampliar la conectividad aérea y consolidarse como la sede mundialista más vibrante, diversa y cultural de América Latina.