RÉCORD HISTÓRICO AL LOGRAR UN CORO DE 400 MIL VOCES MEXICANAS

“Esto es un milagro para mi”: Shakira

La presidenta Claudia Sheinbaum la felicita



La artista latina más grande de todos los tiempos, Shakira, cerró en lo más alto su exitosa gira por México con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Más de 400 mil fans se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, la Alameda y el Monumento a la Revolución, para acompañar a la estrella colombiana durante una memorable cita que quedará registrada en la historia musical de la ciudad.

El evento, de acceso gratuito, fue organizado, de manera conjunta, por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, y Grupo Modelo, a través de Corona, en el marco de sus 100 años, y producido por OCESA. Ahí, Shakira reafirmó su posición de superestrella mundial, con una producción de primer nivel y una impactante puesta en escena, sumada al repertorio lleno de éxitos como “Antología”, “Loba” y “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, que hicieron retumbar como nunca antes la plaza pública más emblemática de México.

El furor por ver a Shakira se extendió hasta la Plaza de la Constitución y calles aledañas, como 16 de Septiembre, Madero, 5 de Mayo, Pino Suárez y 20 de Noviembre, donde los fans también disfrutaron con tranquilidad y seguridad de un espectáculo que destacó no solo por la presencia de un ícono mundial en el escenario, sino por la impecable organización del evento y el despliegue de un operativo de seguridad que permitió concluir el concierto con saldo blanco.

Al salir al escenario, en un juego de luces y colores, la artista colombiana encendió el ánimo de miles de voces, quienes al unísono acompañaron las canciones de Shakira. Fue a ellos a quienes les dio su corazón y sus interpretaciones.

“Esto es un sueño. Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Como siempre, venciendo todos los obstáculos junto conmigo. Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa”, fueron las palabras con las que Shakira dio la bienvenida al público mexicano en el comienzo de una celebración irrepetible.

Y selló: “Hoy aquí en el zócalo, y siempre, para siempre, somos uno”.

En las calles aledañas al Zócalo de esta ciudad miles de fans disfrutaron como nunca antes el ritmo y la voz de Shakira, y llenaron de emoción, entusiasmo y frenesí cada rincón de calles como 20 de Noviembre, Pino Suárez, 16 de Septiembre, Tacuba, Madero, 5 de Febrero y Venustiano Carranza, entre otras.

Pero también con su voz, los admiradores de la colombiana estremecieron sitios emblemáticos como la Alameda Central y Plaza de la República y calles aledañas, en donde se instalaron decenas de pantallas gigantes para que pudieran disfrutar, sin riesgos y con seguridad, este histórico concierto.

La presentación de la estrella colombiana en el corazón de esta capital se prolongó por más de dos horas, y fue transmitido solamente por la cuenta oficial de Youtube de la cantante. El Gobierno de la Ciudad de México no lo difundió debido a las restricciones que se tuvieron por Derechos de Autor.

Este logro consolida el impacto cultural, social y económico de Shakira, al generar, tan sólo este domingo, un estimado de 403 millones 614 mil pesos para hoteles restaurantes y establecimientos comerciales, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX); además de fortalecer su conexión con uno de sus públicos más fieles a lo largo de su trayectoria, que la abrazó como a una mexicana.