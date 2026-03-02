Participación estudiantil impulsa liderazgo y experiencia profesional en la UAEMéx

Capítulos universitarios fortalecen la formación académica con experiencias fuera del aula

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la formación académica, el liderazgo estudiantil y la vinculación con el sector profesional, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) impulsa la creación y consolidación de capítulos universitarios, espacios organizados por estudiantes que operan con el respaldo de asociaciones y organismos especializados.

Estos capítulos funcionan como representaciones estudiantiles de organizaciones académicas, científicas, empresariales y sociales, lo que permite a sus integrantes incorporarse a redes de colaboración, acceder a certificaciones, participar en congresos y talleres, así como postularse a convocatorias de alcance nacional e internacional, fortaleciendo su desarrollo profesional desde la etapa universitaria.

Entre los organismos con presencia activa en la UAEMéx destaca el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), cuyo capítulo universitario vincula a estudiantes con el entorno profesional mediante mesas directivas en distintos estados del país.

Integrarse al IMEF Universitario no solo implica formar parte de una asociación estudiantil, sino incorporarse a una red nacional que genera oportunidades constantes de crecimiento, colaboración y representación en eventos especializados del ámbito financiero y empresarial.

Aranzazú Reyes García, Gabriella Rodríguez Aguirre y Elena Quiroz Rosalío, estudiantes de las facultades de Economía y Derecho de la UAEMéx, forman parte de una de las mesas de trabajo del IMEF Universitario.

Desde su experiencia, destacaron que esta participación les ha permitido adquirir conocimientos prácticos y vivencias cercanas al entorno laboral en el que próximamente se desempeñarán.

“Es una oportunidad muy enriquecedora que deja muchos frutos, no solo en lo curricular sino también en lo personal. Te brinda experiencias increíbles y te permite darte a conocer como futura profesionista”, compartieron.

Asimismo, subrayaron que su participación en la asociación ha contribuido al desarrollo de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, organización de eventos académicos y gestión de proyectos, al tiempo que fortalece su perfil profesional y amplía sus oportunidades laborales.

“Que realmente nos vean como estudiantes que pueden desarrollarse ya en un trabajo más formal. Gracias al IMEF se nos han abierto muchas puertas, tanto en concursos como en oportunidades laborales”, señalaron.

La consolidación de capítulos universitarios por parte de la UAEMéx representa una estrategia clave para fomentar la participación activa del estudiantado en actividades complementarias a su formación curricular, promoviendo una educación integral orientada a la innovación, la responsabilidad social y la excelencia académica.

“Es una experiencia muy valiosa que no siempre se vive dentro del aula. Compartirla y permitir que más personas conozcan todas las oportunidades que ofrece es nuestro objetivo: que más estudiantes crezcan y que se consolide una comunidad tan sólida como la del IMEF”, concluyeron.