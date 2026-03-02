Alcaldes de todos los partidos se blindan contra el “narco” y el crimen organizado

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Enfrentados a asedios, extorsiones, amenazas y ejecuciones arteras por parte de cárteles y enclaves del crimen organizado en todo el país, los alcaldes de 21 ciudades capitales de México se han blindado mediante su unidad e intercambio de experiencias e información.

Integrados en la Asociación de Ciudades Capitales de México, la ACCM, encabezados por Javier DÍaz González, alcalde de Saltillo, la XVI Plenaria incluyó además a:

José Luis Uriostegui, de Cuernavaca; Yolanda Osuna, de Villahermosa; Marco Antonio Bonilla, de Chihuahua; Enrique Galindo Francisco, de San Luis Potosí;Cecilia Patrón Laviada, de Mérida; Samantha Smith, de Guanajuato; Raymundo Chagoya, de Oaxaca; José Antonio Ochoa, de Durango y Riult Rivera, de Colima acompañados por:

Su secretario técnico, Adan Larracilla Márquez y representantes de Campeche, Guadalajara, Mexicali, Hermosillo, La Paz-BCS, Puebla, Chetumal, Morelia, Mérida, Mexicali Querétaro, La Paz, Toluca, Tepic, Tlaxcala, Toluca y Zacatecas.

Al encuentro no acudieron los alcaldes ni representantes de Aguascalientes, Ciudad Victoria, Chilpancingo, Culiacán, Monterrey, Pachuca, Querétaro, Tuxtla y Xalapa que no están afiliados a la ACCM.

DÍaz González consideró que México vive una nueva coyuntura en seguridad a partir del operativo en que se capturó y abatió a Nemesio Oseguera, El Mencho, que generó una fuerte reacción de sus jefes de plaza y sicarios que permitió, a su vez, una respuesta unitaria de los alcaldes y así disminuir el impacto social de estos ataques.

Los 20 alcaldes restantes que integran la ACCM reaccionaron en unidad dijo y se pusieron en contacto con la alcaldesa de Guadalajara Verónica Delgadillo para sumar recursos, experiencias e infraestructura y así poner a su disposición en lo posible todo aquello que le hiciera falta para dar una respuesta a los hechos.

“Tuvimos una muestra de nuestra unidad… quedó claro que nosotros los alcaldes vivimos, estamos en la línea frontal de la lucha de la seguridad… estamos atentos, cuidadosos, no bajamos la guardia, estamos bien coordinados, intercambiamos experiencias… Saltillo, Hermosillo, Chihuahua, San Luis Potosí y otras capitales son ya un gran ejemplo de cómo avanzar en materia de seguridad pública en el país para dar una respuesta unitaria a cárteles y delincuencia organizada”, indicó.

Esta respuesta coordinada -agregaron otros alcaldes-, se extiende no sólo a su blindaje personal ante acciones de la delincuencia para evitar ataques como el sufrido por el alcalde Carlos Manzo, en Uruapan, sino en la aplicación proyecto de beneficio social y ciudadano, y en la eficiencia y clarificación de la aplicación de presupuestos.

Se busca, indicaron, fortalecer el sistema nacional anticorrupción, sistema que se replica en los estados y en los municipios:

“… tenemos auditorías permanentes locales, estatales, federales y un intercambiamos de información y nos apegamos a la norma para la rendición de cuentas y la transparencia”.

Plural, con alcaldes surgidos de prácticamente todas las fuerzas políticas, la ACCM dice que “un pilar fundamental de esta asociación es la diversidad ideológica y política… todos nos enfrentamos a los mismos desafíos, tenemos las mismas preocupaciones, independientemente de nuestras filiaciones partidistas, de nuestras ideologías, debemos dar resultados a nuestros ciudadanos, responder a las mismas amenazas”.

PT de plano no va con Sheinbaum

A unas horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviara su iniciativa de reforma electoral al Congreso -igual la esperaban la tarde ayer en Senado que en Cámara de Diputados-, la Comisión Ejecutiva Nacional del PT dejó en claro que este partido no va con esta reforma.

En encuentro dominguero esta comisión del PT concluyó que sus senadores y diputados no avalarán “ninguna regresión que atente contra la democracia en el país”.

La consideración de que esta reforma es regresiva y antidemocrática la expresaron los petistas a través de varios comunicados distribuidos por redes sociales en los que además se consideró la electoral de Sheinbaum como una regresión a los avances democráticos alcanzados por las izquierdas y en el sistema de partidos.

“¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!”, advierte el comunicado.

Aún a la expectativa, en espera del texto de la iniciativa, el Partido Verde Ecologista aguardaba que esta propuesta fuese entregada al Senado o a la Cámara de Diputados para pronunciarse.

Sin embargo, varios de sus legisladores han expresado ya su intención de votar en contra la reforma que, afirman al igual que los petistas, representaría un regreso de entre 40 y 50 años en la vida democrática del país.

Los 10 puntos presentados ya por la presidenta Sheinbaum Pardo advierten que votar a favor de su iniciativa sería avalar el fin de senadores y diputados plurinominales, un recorte draconiano al financiamiento público y el ahogamiento del INE y otros muchos cambios que van directo al fin del avance democrático y electoral alcanzado durante al menos de 1990 a la fecha.

El PT indicó que los avances democráticos conquistados con las reformas de 1977 y 1996 fueron producto de “innumerables luchas, represiones, encarcelamientos, desapariciones e incluso levantamientos armados” que hoy deben ser reconocidos y defendidos porque garantizan pluralidad política y reconocimiento a la participación de las minorías.

“Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país”, concluyeron los petistas.

De mantenerse en este rechazo, la reforma electoral de AMLO-Sheinbaum Pardo nace muerta.

