Plurinominales

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La pregunta es con quienes quieren terminar políticamente la dirigencia de Morena, con la nueva fórmula para elegir plurinominales.

Es cierto que quiere limitar la presencia de sus opositores, pero al mismo tiempo eliminar a sus principales mandos que han encontrado en la representación proporcional la forma de sobrevivir políticamente.

Desde que la LOPPE estableció la existencia de los diputados por representación proporcional, todos los partidos que mantienen registro alcanzan esas posiciones, en ambas cámaras.

Así ha transcurrido desde el lejano 1979 y a pesar de ello, muchos partidos han perdido su registro, pero no así sus militantes que prontamente se cambiaron a otro partido para continuar con vida política.

Ahora el método que plantea la reforma electoral establece que diputados uninominales y plurinominales tienen que buscar el voto directo, haciendo campañas por obligación para, mediante operaciones matemáticas complejas, ganar su espacio, por la vía de las urnas.

Durante muchos años la oposición se alimentó de las posiciones plurinominales, ante el poco respaldo ciudadano en las urnas.

Así sucedió en su momento con el PAN, PSUM, PMS, PRD, Verde, PT y Morena, durante el periodo priista.

Ahora, dicen los promotores de la nueva reforma electoral que priistas y panistas se benefician de las posiciones plurinominales, como dan cuenta las representaciones de estos partidos en las dos cámaras.

Sin embargo, olvidan que sus principales mandos llegaron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por la vía plurinominal.

Ricardo Monreal coordinador de los diputados de Morena lleva dos elecciones al hilo por la vía de representación proporcional y el anterior coordinador de los diputados, Ignacio Mier lo hizo por la misma vía.

Adán Augusto López y Marcelo Ebrard son senadores por la vía plurinominal, al igual que los coordinadores del Verde, Manuel Velasco, y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, ambos aliados de Morena.

Pablo Gómez, al que se considera artífice de la propuesta de reforma electoral, conquistó casi todas sus posiciones por la vía rápida de la representación proporcional e incluso la presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, Luis María Alcalde, tuvo su única incursión como legisladora por esa cómoda posición.

La reforma electoral ha causado malestar entre los partidos políticos e incluso los aliados de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, que amenazan con no respaldar dicha propuesta, con todo y los llamados hechos por la presidenta Claudia Sheinbaum para que la apoyen.

La discusión está abierta y los propagandistas de la reforma electoral la avalan, mientras que los opositores, incluidos los aliados la rechazan, aunque habrá que estar atentos a los métodos de convencimiento que use el poderoso partido en el poder.

******

Arturo Nahle fue por algunos años priista, luego perredista y “moreno”, aunque regresó al redil del partido tricolor, en la búsqueda de la candidatura de ese partido al gobierno de Zacatecas, lo que se ve un poco lejano, ya que Fito Bonilla, encabeza las preferencias del tricolor. Su hermana menor, Rocío, es actualmente gobernadora de Veracruz, gracias a una reforma a la constitución del estado jarocho y trovador de veras… Nuevo León entró en la dinámica electoral de 2027. Por un lado, Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio se enfrentan en una guerra de encuestas para determinar al candidato de MC. Por otro lado, el senador Waldo Fernández enderezó una acción judicial en contra de su ex contrincante en la disputa senatorial, Karina Barrón.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com

ENTRETEXTO

El método que plantea la reforma electoral establece que diputados uninominales y plurinominales tienen que buscar el voto directo, haciendo campañas por obligación, para ganar su espacio por la vía de las urnas.

PATA

Pablo Gómez, al que se considera artífice de la propuesta de reforma electoral, conquistó casi todas sus posiciones por la vía rápida de la representación proporcional.