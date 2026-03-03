Inaugura Victoria Víquez la primera Clínica de Hemodiálisis Regional en Melchor Ocampo

Referente local de atención a la salud

Melchor Ocampo, Méx.- Con la premisa de que “la salud no es un lujo” y de brindar a la población servicios de calidad a bajo costo y sin que se desplacen a grandes distancias de sus hogares, la presidenta municipal de Melchor Ocampo, Victoria Víquez Vega, y el titular del DIF, Leobardo Escalona Rodríguez, inauguraron la primer Clínica de Hemodiálisis Regional, con el respaldo de la empresa Zunefro, con amplia experiencia en este tipo de tratamientos médicos.

La clínica está ubicada a un costado de las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública, casi frente al Palacio Municipal, convirtiendo con ello a Melchor Ocampo en un referente de atención a la salud de esa región del Estado de México.

Durante su mensaje, la alcaldesa Víquez Vega resaltó el hecho de que con la instalación de la clínica se satisface una demanda de la comunidad, porque muchas habitantes del municipio de escasos recursos económicos tienen la necesidad de recibir este servicio “con el convenio firmado con Zunefro podemos ofrecerlos a muy bajo costo”.

Por su parte, Leobardo Escalona dijo que la inauguración marca una fecha histórica para los habitantes de Melchor Ocampo y de municipios circunvecinos, porque con la operación de la clínica “se optimiza el tiempo y la seguridad de los pacientes, se protege la economía de las familias, además de brindar atención profesional, humana y cálida”.