La alcaldesa Azucena Cisneros ratifica su compromiso con los seres sintientes

Presentan ambulancias veterinarias y vehículo canino

Ecatepec, Méx.- Azucena Cisneros Coss tiene un gran compromiso con los seres sintientes, por lo que presentó dos ambulancias veterinarias y un vehículo canino que servirán para el rescate y atención de perritos y gatitos en el municipio.

En el Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec, la alcaldesa supervisó las unidades médicas, que cuentan con quirófano, jaulas de cirugía, sistema de oxígeno y refrigerador médico.

Mientras que el vehículo canino tiene capacidad para 12 jaulas y servirá para el rescate y traslado seguro de los animales. Cisneros Coss señaló: “miren son ambulancias caninas que ya llegaron y que nos van a ayudar para que podamos agilizar y eso nos va a permitir hacer una dinámica de Jornadas de Esterilización”, dijo.

Aseguró que próximamente anunciará “un proyecto maravilloso” y destacó que existe un equipo de universitarios que fueron capacitados para cuidar y prevenir el maltrato hacia los seres sintientes.

El Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec ofrece los servicios de consulta veterinaria, vacunación antirrábica, desparasitación, tratamiento médico, esterilización canina y felina, resguardo de mascotas y campañas de adopción, entre otros.