Rebasa el gobierno de Naucalpan los mil millones de pesos en obras

En un año de gestión de Isaac Montoya

Naucalpan, Méx. – La Universal, colonia olvidada por décadas y con deficiencias visibles, ahora luce renovada con los trabajos que se realizaron a través del programa Huellas de la Transformación, al igual que en las colonias Miramar, Ampliación Loma Linda y Manuel Ávila Camacho a la vez que, el alcalde Isaac Montoya Márquez enfatizó que, en 2025, en un solo año el gobierno municipal rebasó los mil millones de pesos en obra, y este 2026 “vamos por el doble de obra pública para Naucalpan, ante el rezago y abandono”.

El presidente municipal recordó que desde antes de ser diputado local recorrió las colonias y conoce las necesidades que existen, por lo que se decidió llevar mejoras en materia de servicios y espacios públicos. A la vez que, recordó que en un año su gobierno rebasó la inversión con más de mil millones en obra pública, de los tres años del gobierno pasado.

“Así es como concebimos gobernar, de manera distinta y transformadora, que es poner a la orden todas las capacidades, toda la fuerza del gobierno, como lo dice la Gobernadora Delfina Gómez, el poder de servir es para ponerlo a disposición de ustedes o como diría el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el poder tiene sentido solo si se pone al servicio de los demás”, subrayó.

Asimismo, el alcalde Isaac Montoya llevó el programa Huellas de la Transformación a la colonia Ampliación Loma Linda para dar nueva vida al parque de esta localidad y a la colonia misma, que ahora luce con juegos para niñas y niños funcionales y con mejor aspecto, además de contar con nueva iluminación y un espacio limpio. También, como parte de este operativo, se realizaron labores de bacheo y limpieza general, entre otras acciones.

Mencionó que con el programa Huellas de la Transformación, se cubren necesidades en las diferentes comunidades para elevar la calidad de vida y tanto vecinas y vecinos, como niñas y niños cuenten con espacios dignos.

Puntualizó, “hacemos gobierno y hacemos política por cuestión de dignidad, no por cuestión de vanidad. Aquí estamos en un anhelo que esas mismas comunidades que hemos recorrido en todos estos años se vea la transformación. No venimos a administrar la tragedia que nos heredaron esa herencia maldita de abandono, de desinterés, de olvido, de lo que venían haciendo que no era lo correcto dejar fuera del plan de obra, dejar fuera de los trabajos de servicios públicos, de la infraestructura hidráulica, de los trabajos de seguridad, dejar fuera 70% de las colonias, como lo hizo el gobierno pasado”.