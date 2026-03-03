Todos los panistas están presentes en sus territorios: Anuar Azar

Valle de México. – Somos un nuevo PAN Estado de México de suela, sudor y saliva. Estamos en las calles con nuestros Comités Directivos Municipales, trabajando permanentemente, conociendo las problemáticas de la ciudadanía y abrazando sus causas, aseguró Anuar Azar Figueroa, presidente de ese instituto político, al tiempo de destacar que «eso es el nuevo PAN”. “Quienes tenemos la dicha de ser parte, tenemos que estar toda la semana en campo. Estuvimos en Naucalpan y Jilotzingo, municipios con gran arraigo panista, fortaleciendo al equipo y escuchando a nuestra gente. Así se construye partido: caminando, no esperando», concluyó.