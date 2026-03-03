Anuncia Clara Brugada plan histórico de bienestar animal en Ciudad de México

Más hospitales y 450 mil servicios gratuitos

Proyecta realizar 150 mil esterilizaciones, 150 mil desparasitaciones y 150 mil vacunaciones este año

Durante la Mega Jornada de Esterilización en la alcaldía Tláhuac, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó un ambicioso plan de bienestar animal que busca transformar la relación entre la ciudadanía y los animales de compañía, presentes en el 62 por ciento de los hogares capitalinos.

Infraestructura de Salud Animal y Rescate

La mandataria informó que la administración trabaja en la construcción de 100 clínicas veterinarias gratuitas (14 ya en proceso y 16 programadas para este 2026), además del fortalecimiento del actual Hospital Veterinario y el inicio de un segundo hospital especializado el próximo año. Para atender de raíz el problema del abandono, se construirá un albergue con capacidad para 500 animales rescatados y se instalarán 200 parques para perros en toda la ciudad (40 de ellos en el periodo 2025-2026).

Políticas de Bienestar y Tutoría Responsable

Brugada Molina destacó que en 2025 se realizaron 65 mil esterilizaciones, pero la meta para 2026 se eleva a 150 mil servicios, como parte de una estrategia integral que incluye un fondo económico para albergues independientes y el fortalecimiento de la Brigada de Vigilancia Animal. Asimismo, se impulsará el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) y se hizo un llamado a evitar las heces en vía pública, recordándolo como una falta administrativa que impacta la salud colectiva.

Acciones en Tláhuac y Salud Pública

En el marco del evento, la Jefa de Gobierno anunció beneficios adicionales para la demarcación, como la rehabilitación del Bosque de Tláhuac y la futura construcción de una nueva línea de Cablebús. Finalmente, recordó la importancia del operativo contra el sarampión: tras aplicar 1.6 millones de dosis en la ciudad, se mantendrán módulos de vacunación en cada evento del gobierno para garantizar que toda la población, especialmente los adultos, cuente con el esquema completo.