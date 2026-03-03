Refrenda Conagua cooperación internacional con la OMM para la temporada de ciclones tropicales

Inauguración del 48º Comité de Huracanes

Impulsan alerta temprana, modelación con inteligencia artificial y cooperación técnica para proteger a la población

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), refrendó el compromiso que tiene México con los países miembros de la Región IV de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para fortalecer la coordinación y las acciones conjuntas rumbo a la temporada de ciclones tropicales 2026.

Durante la inauguración del 48º Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV de la OMM, en representación del Director General de la Conagua, Efraín Morales López, el Coordinador General del SMN, Fabián Vázquez Romaña, destacó que la cooperación regional, el intercambio de datos, el desarrollo de metodologías y la comunicación oportuna han permitido a México y a los países miembros de la región, mejorar significativamente sus capacidades de pronósticos y alertamiento en beneficio de las poblaciones costeras y zonas vulnerables.

Ante los representantes de los 27 países de América del Norte, América Central y el Caribe que integran el Comité, se subrayó que, en el contexto del cambio climático, es primordial fortalecer de manera conjunta las capacidades de observación, pronóstico y comunicación, a fin de hacer frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

Del mismo modo, destacó que, dentro de la Conagua, se trabaja de forma permanente con los tres órdenes de gobierno para proteger a la población ante los eventos extremos asociados a los fenómenos meteorológicos.

Por su parte, la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que los riesgos asociados a los ciclones tropicales son reales y están en aumento. Recordó que la temporada 2025 en el Atlántico registró tres huracanes categoría 5, siendo la segunda ocasión en la historia en que más de dos tormentas alcanzan la máxima intensidad en una misma temporada.

De igual forma destacó que basta un solo ciclón tropical que toque tierra para revertir años de desarrollo, y recordó el caso del huracán Melissa, uno de los más potentes registrados en la cuenca del Atlántico, con una racha de viento récord de 400 kilómetros por hora y el impacto más intenso en Jamaica en casi un siglo.

En este contexto, informó que el Congreso Meteorológico Mundial Extraordinario adoptó reformas al reglamento técnico en materia de servicios de alerta temprana, las cuales entrarán en vigor en enero de 2027 y tienen como objetivo fortalecer la coordinación y el desarrollo de capacidades, bajo el principio de que ninguno de sus miembros se quede atrás.

A su vez, Michael Brennan, Director del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América, señaló que el encuentro permitirá conocer avances científicos clave, como el modelado con inteligencia artificial aplicado a la predicción de huracanes, mejoras en modelos probabilísticos de velocidad del viento, actualizaciones sobre marejadas ciclónicas, proyectos, observaciones oceánicas y programas de capacitación en la región.

Resaltó que la presencia de los Estados Miembros de toda la región en un mismo espacio reafirma la importancia de este encuentro. La suma de capacidades, conocimientos y experiencias fortalece el trabajo colectivo. El intercambio operativo, técnico y académico que se ha consolidado a lo largo de los años cobra hoy mayor relevancia ante los desafíos actuales.

Dicho Comité internacional sesiona por tercera vez en México del 2 al 5 de marzo de 2026, en la capital del país. Previamente, fue sede en 2015 en Cancún, Quintana Roo, y en 2003 también en la capital del país.

Actualmente, la OMM está presente en 196 naciones divididas en regiones, mismas que se coordinan para realizar actividades meteorológicas, hidrológicas y climatológicas, como el Comité de Huracanes, además de estar facultados para regular y facilitar el intercambio de datos, información, productos y servicios climáticos en tiempo real, entre los servicios meteorológicos e hidrológicos de sus países miembros.