Avanza emisión de licencias digitales para personal técnico aeronáutico: SICT

Medida implementada desde el 22 de enero

La Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), puso en marcha la emisión de licencias digitales para el personal técnico aeronáutico, como una alternativa adicional de acreditación ante la autoridad aeronáutica.

La medida inició desde el pasado 22 de enero y va dirigida a pilotos aviadores, sobrecargos, mecánicos de mantenimiento, controladores de tránsito aéreo, despachadores, oficiales de operaciones e instructores de tierra.

La nueva modalidad de licencia digital aplica a quienes la tramitan por primera vez, al personal que requiere una revalidación, convalidación, capacidad adicional, reposición o recuperación y a quienes desean habilitar su formato digital.

La AFAC dio a conocer que la emisión de las licencias digitales se complementa con el formato físico, por lo que ambos tienen plena validez, y forman parte de las acciones estratégicas para la modernización del sector aeronáutico en nuestro país.

El organismo desconcentrado destacó que este avance se suma a las directrices del Gobierno de México en materia de transformación digital, orientadas a simplificar trámites, mejorar servicios públicos y fortalecer la atención a la ciudadanía, mediante el uso de tecnologías seguras e innovadoras.

Con estas acciones, la SICT, a través de la AFAC, reafirma su compromiso con la innovación, la seguridad operacional y la mejora continua, a fin de posicionar a nuestro país a la vanguardia en la adopción de soluciones digitales en el ámbito aeronáutico.

La ciudadanía podrá consultar toda la información relacionada con la emisión de la licencia digital en el portal web oficial de la AFAC, disponible en www.gob.mx/afac, en donde se detallan los lineamientos, requisitos y procedimientos aplicables para su obtención y uso.

De esta manera, se ofrece a las y los trabajadores del sector una alternativa adicional para la acreditación de sus licencias ante la autoridad aeronáutica.