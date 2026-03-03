Eleva Delfina Gómez apoyos a víctimas del delito hasta 4 mil pesos mensuales

Por primera vez se incorporan a personas adultas mayores

El programa Valentina está dirigido aniños y adolescentes en situación de orfandad por los delitos de feminicidio y desaparición

Toluca, Estado de México.- El gobierno del Estado de México publicó en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el incremento de recursos para los programas Valentina y Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición para atenderlas de manera integral.

Las Reglas de Operación de estos programas, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) de la Consejería Jurídica, y en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, establecen que el programa Valentina “Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por el Delito de Feminicidio y Desaparición”, entregará 3 mil pesos a víctimas y 4 mil a víctimas con alguna discapacidad, hasta en 12 exhibiciones.

Asimismo, por primera ocasión apoya a personas víctimas de 18 y hasta 25 años que acrediten su continuidad académica y no estén en matrimonio.

Este programa da prioridad a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, que tengan alguna discapacidad física o mental o imposibilidad de trabajar a consecuencia del delito, que se encuentren en condición de pobreza extrema o que pertenezcan a una comunidad indígena, entre otros.

En cuanto a Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición, el apoyo incrementó de 2 mil a 2 mil 200 pesos, monto que se otorgará durante un año para garantizar el derecho a la alimentación. Además, como un acto histórico, se incorpora una vertiente dirigida a Persona Representante que cuenta con 60 años o más, otorgando un apoyo económico de 3 mil pesos mensuales durante el ejercicio fiscal correspondiente.

El gobierno del Estado de México también difundió las reglas de operación del programa de Reparación a Víctimas u Ofendidos del Delito de Feminicidio, a cargo de la CEAVEM, el cual entrega un apoyo económico en una sola exhibición que va de las 5 mil hasta las 15 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

A la vez, se publicaron los lineamientos de operación del Fondo Estatal de Desaparición, a cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad, mecanismo que contempla la adquisición o arrendamiento del equipo y herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Con estas acciones, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez refrenda su compromiso de consolidar políticas públicas centradas en el bienestar, la atención integral y el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables.