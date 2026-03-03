Encabeza DGA el 202 aniversario de la fundación del Edomex

Entrega de la Presea Estado de México 2025

Texcoco, Estado de México.– La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia por el 202 Aniversario de la Fundación del Estado de México y la entrega de la Presea Edomex 2025, donde destacó que la transformación continúa este “2026, Año de las Obras”, enfocado en invertir de manera responsable y transparente para atender rezagos y deudas históricas en comunidades de los 125 municipios.

“Los recursos públicos son del pueblo y deben retornar a él, a través de servicios en salud, seguridad, educación, al igual que en infraestructura óptima para el desarrollo social. Con esta firme convicción, estamos desplegando un gran esfuerzo para que la transformación se consolide en todas las regiones y municipios de la entidad; 2026 es el año de las obras en el Estado de México”, aseveró la maestra Delfina Gómez Álvarez desde el Centro Cultural Bicentenario en Texcoco.

La primera mandataria mexiquense recordó que en su administración, su principal filosofía es “El Poder de Servir”, y ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida, al asegurar que la ciudadanía mexiquense sea beneficiada y se garanticen sus derechos.

“El Poder de Servir no es un simple lema, es un concepto profundo que sintetiza la obligación de nuestro gobierno. El Poder de Servir es una filosofía que, siguiendo el hilo conductor de nuestra historia, revalora al Humanismo Mexicano como un modelo de desarrollo equilibrado y socialmente útil”, aseguró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En la ceremonia, refirió el profesionalismo, trabajo, dedicación y ayuda que hacen a la sociedad mexiquense las 16 personas galardonadas con la Presea Estado de México 2025.

“Mi mayor reconocimiento y especial felicitación a nuestros homenajeados; cada una y cada uno de ustedes son un ejemplo a seguir, son la muestra precisa de que el pueblo mexiquense sigue dando grandes hijas e hijos a nuestra amada patria”, dijo la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

En esta ceremonia estuvieron presentes: Leticia Ramírez Amaya, Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de México; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura estatal; así como el gabinete legal y ampliado e invitados especiales.