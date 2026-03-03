Emiten alerta nacional en compra de boletos para el Mundial 2026

Recomendaciones para prevenir estafas

Anuncios en redes sociales y correos masivos distribuyen mensajes de texto anunciando supuestas ventas exclusivas con el objetivo de dirigir a los aficionados a portales falsos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brindan recomendaciones para evitar que los ciudadanos sean víctimas de fraudes en la compra de boletos para la Copa Mundial de Futbol 2026.

La temporada mundialista incrementa el interés por adquirir boletos para los partidos en los estadios sede, situación que es aprovechada por ciberdelincuentes al realizar sitios fraudulentos que operan mediante identidades digitales falsas, construidas con el uso de logotipos, fotografías, tipografías, paletas de colores y estilos gráficos que imitan la imagen de las páginas oficiales.

Los defraudadores impulsan anuncios en redes sociales, envían correos masivos y distribuyen mensajes de texto anunciando supuestas ventas exclusivas, con el objetivo de dirigir a los aficionados a portales falsos, donde se les solicita información personal como nombre completo, dirección, número de tarjeta bancaria, código de seguridad y otros documentos adicionales.

Estas plataformas buscan generar una sensación de urgencia mediante mensajes como “oportunidad única”, “últimos boletos disponibles” y “descuento por tiempo limitado”, reforzada con contadores digitales que simulan un flujo constante de compras dentro de la página; esto con el objetivo de evitar que las personas verifiquen la autenticidad del portal y concreten la compra.

Ante esta situación, las autoridades invitan a la población a tomar precauciones en la compra de boletos para evitar engaños, y se comparte una serie de recomendaciones para la búsqueda y compra segura de boletos en línea:

Realizar la compra y seguir los procedimientos únicamente en el portal oficial de la FIFA (www.fifa.com/tickets)

Dudar de precios demasiado bajos o urgencia por vender boletos bajo el argumento de un contratiempo.

Desconfiar de ofertas recibidas por aplicaciones de mensajería instantánea o correos electrónicos no solicitados.

No transferir dinero por depósitos o transferencias directas a particulares.

No compartir datos personales, contraseñas o códigos de verificación.

Activar alertas de movimientos en la cuenta bancaria o tarjeta para detectar cargos no reconocidos de forma inmediata.

Reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes.

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México brinda atención permanente para la detección y prevención de ciberdelitos a través de la App Mi Policía, las cuentas en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

y el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Sigue la fiebre mundialista

Jalisco sigue con la cotidianeidad y Guadalajara se prepara para recibir los partidos de repechaje de cara a la Copa del Mundo. El Estadio Akron, casa de Chivas, albergará dos partidos, misma cantidad que los que recibirá el Estadio BBVA, casa de Rayados de Monterrey.

En el caso de la capital jalisciense, recibirá la Llave A del torneo, en la cual la Selección de Jamaica se enfrentará a Nueva Caledonia. El ganador de este compromiso se medirá a República Democrática del Congo, que definirá a uno de los invitados al Mundial 2026, y que quedará ubicado en el Grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Por otro lado, en la Llave B a celebrarse en Monterrey, Bolivia se enfrentará a Surinam y el ganador se jugará el boleto mundialista frente a Iraq. El equipo que avance por esta vía quedará ubicado en el Grupo I en el certamen veraniego, a lado de las selecciones de Francia, actual subcampeona del torneo, Senegal y Noruega.

¿Cuánto cuestan los boletos para el repechaje del Mundial 2026?

Según el comunicado de la FIFA, los boletos salieron a la venta este martes 3 de marzo desde las 10:00 horas (tiempo del centro de México), por medio de la plataforma FIFA.com/tickets. Las entradas más baratas tendrán un precio de 200 pesos mexicanos, mientras que las más caras costarán 300 pesos, lo que contrasta con los altos precios que tuvieron las entradas para el Mundial 2026.