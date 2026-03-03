XXXVII Feria Internacional de la Pirotecnia Tultepec 2026: tradición, cultura y seguridad

Uno de los eventos más emblemáticos de la cultura popular mexicana

Cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales

La XXXVII Feria Internacional de la Pirotecnia Tultepec 2026 arrancó el pasado 27 de febrero y se extenderá hasta el 15 de marzo, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la cultura popular mexicana. Con un programa que combina concursos pirotécnicos, espectáculos artísticos y actividades académicas, la feria busca reafirmar a Tultepec como la capital nacional de la pirotecnia.

El presidente municipal, Sergio Luna Cortés, anunció la puesta en marcha de un operativo conjunto con Protección Civil y fuerzas policiales para garantizar la seguridad de los asistentes y el orden público durante las dos semanas de actividades. La medida responde a la magnitud del evento, que cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.

El Teatro del Pueblo será escenario de presentaciones de artistas de gran convocatoria como Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Bronco, El Komander, Patrulla 81, María José, Banda La Indicada y Bely y Beto, entre otros. El acceso general a los eventos municipales tendrá un costo de 70 pesos, lo que busca mantener la feria accesible para el público.

En paralelo, la Concha Acústica de Tultepec albergará el Toritos Fest, un espacio gratuito dedicado al ska mexicano, encabezado por Royal Club y acompañado por agrupaciones como Los Super Babys y Zezna, además de otras bandas emergentes.

Uno de los puntos más destacados será el Simposio Pirotécnico, programado para el 14 de marzo, donde especialistas nacionales e internacionales discutirán avances técnicos, retos de seguridad y la importancia de preservar la tradición pirotécnica de Tultepec.

Tradición y proyección internacional

La feria no solo es un escaparate de espectáculos, sino también un espacio de identidad cultural. Tultepec concentra más del 60% de la producción nacional de fuegos artificiales, y la feria se ha convertido en un referente internacional, atrayendo visitantes de países como Estados Unidos, España y Japón, interesados en la riqueza artesanal y en los concursos de castillos y toritos.

En conclusión, la Feria Internacional de la Pirotecnia Tultepec 2026 combina tradición, espectáculo y reflexión académica. Con un programa diverso y medidas de seguridad reforzadas, el evento busca consolidarse como un referente cultural y turístico de México, mostrando al mundo la fuerza de una tradición que ha dado identidad y sustento económico a generaciones de familias en la región.