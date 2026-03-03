EU busca destruir por completo el programa de misiles de Irán

“Es demasiado tarde para negociar”: Trump

Afirma que las capacidades militares de Teherán han sido destruidas y que su liderazgo «ya no existe»

A cuatro días de los bombardeos contra Irán, el presidente Donald Trump afirmó que la oportunidad de diálogo con la República Islámica de Irán expiró, pues según el mandatario estadounidense la infraestructura bélica de Teherán sufrió daños irreversibles, lo que deja al país sin margen de maniobra en la mesa de negociaciones.

El republicano sostuvo que las capacidades de la fuerza aérea, la armada y los sistemas de defensa de Irán están prácticamente eliminados. Esta situación es resultado de una operación militar a gran escala iniciada el pasado sábado por Washington, en coordinación con fuerzas israelíes.

En su mensaje, Trump escribió: «Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: ?¡Demasiado tarde!?». La publicación estuvo acompañada de un artículo de opinión favorable a los ataques, difundido por The Washington Post. El presidente ya había declarado en una entrevista con The Atlantic que Irán buscaba contactarlo para frenar la guerra.

El golpe más contundente de esta ofensiva fue la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, quien falleció junto a cientos de personas durante los bombardeos. A pesar de que el mandatario estadounidense asegura que Teherán busca ahora un acercamiento diplomático, fue tajante al responder que el tiempo para las conversaciones se agotó.

Trump ha prometido que la ofensiva continuará hasta destruir por completo el programa de misiles, la Marina y las capacidades nucleares de Irán. También advirtió que aún no han lanzado la «gran oleada» de ataques, la cual podría ocurrir «muy pronto». La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de que el conflicto se expanda aún más en la región.

Ataque más reciente al corazón del régimen

Este martes, Israel atacó un complejo perteneciente al grupo responsable de elegir al próximo líder supremo de Irán, dijo una fuente israelí. Se trata del ataque más reciente al corazón del régimen en el cuarto día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ataque tenía como objetivo golpear el recinto de la Asamblea de Expertos en la ciudad santa de Qom mientras sus miembros votaban para elegir al próximo líder del país, dijo la fuente, pero los medios estatales iraníes dijeron que el edificio fue evacuado antes del ataque.

Las imágenes posteriores al ataque parecen mostrar que el complejo quedó destruido y que grandes columnas de humo se elevaban desde la zona.

Se esperaba que la Asamblea, un órgano de 88 clérigos de alto rango que nombrará al sucesor del ayatola Ali Jamenei, asesinado el sábado, se reuniera pronto para deliberar sobre posibles candidatos antes de nombrar al reemplazo de Jamenei.

El lunes por la noche, el recinto de la Asamblea de Expertos en la capital, Teherán, también fue blanco de ataques estadounidenses e israelíes, informaron los medios estatales.

Respuesta de teherán y bajas estadounidenses

Por su parte, el gobierno iraní, a través de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, desmintió cualquier intención de entablar negociaciones con la administración Trump.

Lariyani también negó que su país tuviera planes previos de agredir a Estados Unidos, calificando la operación liderada por Washington como un ataque injustificado bajo el pretexto de ser «preventivo».

En represalia a la ofensiva, Irán lanzó una serie de ataques aéreos contra Israel y diversas naciones que albergan instalaciones militares de EU, tales como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Hasta el momento, se confirma el fallecimiento de al menos seis militares estadounidenses desde el inicio de las hostilidades.

Medidas de emergencia y amenazas futuras

Ante la ola de ataques, Washington cerró sus embajadas en Kuwait y en Arabia Saudí, esta última de manera temporal. Además, pidió a sus ciudadanos abandonar 14 países de Oriente Medio, entre ellos Israel, Líbano, Catar, Egipto, Jordania y Yemen. Esta medida busca reducir riesgos para civiles estadounidenses en la región.

Específicamente, la embajada estadounidense en el Líbano ha exhortado a sus connacionales a partir «ahora mismo», advirtiendo que la situación de seguridad es inestable e impredecible. A quienes opten por permanecer en la zona, se les ha instruido preparar planes de contingencia y estar listos para refugiarse en caso de que las condiciones empeoren.

Irán atacará a cualquier barco que intente atravesar el estrecho de Ormuz

Un funcionario de alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní dijo el lunes ⁠que el estrecho de Ormuz está cerrado y que Irán disparará contra cualquier barco que intente atravesarlo, informaron medios de comunicación iraníes. Esta es la advertencia más explícita de Irán desde ⁠que el sábado comunicó a los ⁠barcos que iba a cerrar la ruta de exportación, una medida que amenaza con estrangular una quinta parte del flujo mundial de petróleo y provocar una fuerte subida de los precios del crudo.

«El estrecho (de Ormuz) está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la marina regular incendiarán esos barcos», dijo Ebrahim Jabari, asesor de alto rango del comandante en jefe de la Guardia, en declaraciones recogidas por los medios de comunicación estatales.

El estrecho es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo, ya que conecta a los mayores productores del golfo, como Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

La guerra con Irán sacude la industria turística:

Se espera que la guerra con Irán afecte el bolsillo de los viajeros estadounidenses a corto plazo, ya que los precios de la gasolina suben antes de las vacaciones de primavera y la temporada de viajes por carretera, y es probable que las aerolíneas trasladen el aumento de los precios del combustible para aviones a los consumidores.

Se prevé que los precios de la gasolina en EU superen los 3 dólares por galón este lunes tras los ataques estadounidenses en Irán, informó Reuters, citando a un analista de GasBuddy, y señalando que el precio promedio de la gasolina al por menor llegó a los 2.85 dólares por galón el mes pasado.

Las acciones de las compañías de viajes estadounidenses cayeron el lunes por la mañana, con los índices Dow Jones de aerolíneas y hoteles estadounidenses cayendo alrededor de un 2%.

Varios hoteles de marcas occidentales en Oriente Medio sufrieron daños en los primeros días de la guerra, incluyendo un Crowne Plaza de cinco estrellas en Baréin y un hotel de lujo de la marca Fairmont en Palm Jumeirah, en Dubái.

A diferencia de lo que ocurrió en junio de 2025, tras los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no emitió un boletín del Sistema Nacional de Alerta sobre Terrorismo (NTAS) advirtiendo sobre un “entorno de mayor amenaza” en Estados Unidos, ni los aeropuertos nacionales instituyeron controles más rigurosos o nuevas restricciones de viaje relacionadas con la guerra con Irán.

Alzas en petróleo y riesgo de estanflación global

La guerra en Medio Oriente tendrá un impacto sobre los precios del petróleo, pero también, de forma más general, sobre la economía mundial y el comercio. La magnitd de las consecuencias dependerá de la duración y alcance del conflicto.

El enfrentamiento podría suponer un «shock» en los intercambios «en el peor momento posible», ya que el comercio mundial está «puesto a una dura prueba por la ofensiva de Trump sobre los aranceles», estimaron los economistas del banco ING.

Para el economista Sylvain Bersinger, fundador del gabinete Bersingéco, esta situación hace «surgir el riesgo de un tercer shock petrolero, después de los de 1973 y 1979 y tras el shock gasista de 2022».

Pero más allá del sector energético, este conflicto afectará también a la economía mundial y a los mercados, sobre todo si se prolonga.

Para los economistas del banco Natixis, «cualquier interrupción duradera» del tráfico en el estrecho de Ormuz «tendría importantes implicaciones para los mercados, pero también para la dinámica de la inflación y la estabilidad económica global».

Cyrille Poirier-Coutansais, director del departamento de investigaciones del Centro de Estudios Estratégicos de la Marina, en Francia, coincidió con este análisis. «El cierre del estrecho de Ormuz es un asunto de primer orden para la economía mundial» y sobre todo «para la economía china». Asia es la región «más dependiente del estrecho de Ormuz para sus importaciones», dijo.

«A nivel mundial, esto abriría la puerta a un escenario económico de estanflación, con un crecimiento muy débil, incluso nulo, o incluso negativo en algunos países», comentó.

Para los economistas del banco ING, en caso de conflicto prolongado el alza de los precios de la energía, la perturbación logística y el shock de confianza «supondrían un freno importante al volumen de los intercambios mundiales».

SRE reporta 121 mexicanos evacuados ante conflicto en Medio Oriente

Ante el conflicto en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que van 121 personas mexicanas evacuadas por vía terrestre.bEl canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que las embajadas mexicanas siguen en operación, pero en estado de alerta.

Las y los connacionales han salido desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar.

«Este número va a ir en aumento, toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas», dijo la Cancillería.

«Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas», agregó.