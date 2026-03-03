Entrega masiva de libros “25 para el 25” reúne a 2 mil jóvenes en alcaldía Iztapalapa

Distribuyeron 4 mil ejemplares

Este martes, la UTOPÍA Ixtapalcalli Quetzalcóatl reunió a 2 mil jóvenes en una jornada donde la lectura fue protagonista. En ese espacio, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE), realizó la entrega masiva de 4 mil ejemplares gratuitos de la colección “25 para el 25”, un proyecto editorial sin precedentes dirigido a personas de entre 15 y 30 años que celebra y promueve la lectura.

Durante su participación, Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, compartió con el público asistente el poema “Dormir en tus brazos”, recordando que los libros, y en especial la poesía, también pueden ser una forma de mostrar afecto.

“A mí la literatura me ha salvado innumerables veces en la vida. Cuando se murió mi mamá, cuando me corrieron de mi casa por ser lesbiana, cuando no me alcanzaba el dinero, cuando no entendía qué me estaba pasando en el corazón o en mi vocación. Con la lectura ejercitas el cerebro y el corazón; el alma se ensancha, el espíritu crece. Por eso es bueno que están aquí. Este proyecto pone un ejemplo mundial, porque mientras otros países lanzan bombas, México regala libros”, celebró.

El director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, expresó su entusiasmo al encontrarse con un público mayoritariamente joven durante la jornada. Señaló que el promedio de edad era, en sí mismo, una señal alentadora, pues reflejaba el anhelo de ver a nuevas generaciones reunidas en torno a los libros.

“Más que formar lectores por decreto, lo que necesitamos es construir la curiosidad: que descubran que leer no es tan aburrido como a veces se dice, que no es solo una obligación escolar para pasar un examen o conseguir un título. Leer puede ser apasionante, divertido, transformador. Porque leer puede sacarnos de la tristeza, ayudarnos a entender mejor el mundo y recordarnos que un país cambia cuando cambian sus lectores. Lean, intercambien y comenten, ese es el siguiente paso”, compartió.

Asimismo, subrayó que esta colección, distribuida de manera gratuita en varios países de América Latina, representa uno de los mayores esfuerzos de fomento a la lectura en la región. Un proyecto que tardó años en construirse y que hoy coloca libros en manos jóvenes como una apuesta para un mejor futuro.

Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, habló del orgullo de recibir esta entrega en una demarcación que históricamente ha sido descrita por sus retos, pero que también es territorio de creatividad y fuerza comunitaria.

“Esta colección corrige silencios históricos al reconocer la voz de las mujeres. Pensar en Sor Juana, defendiendo el derecho al conocimiento; en Gabriela Mistral, cuya poesía abrió caminos; en Alfonsina Storni, quien convirtió la sensibilidad en resistencia; o en Isabel Allende, cronista de la dignidad. Al entregar estos libros, afirmamos que el conocimiento es la herramienta más poderosa para transformar la realidad. En esta alcaldía impulsamos programas que acercan el arte y la lectura en cada colonia, porque sabemos que cuando fortalecemos el tejido cultural, fortalecemos también el tejido social”, señaló.

La dinámica fue sencilla: dos libros por persona. Dos oportunidades para descubrir historias, para compartirlas, para pasarlas de mano en mano. Porque si algo se repitió durante la tarde fue la invitación a que los ejemplares no se queden cerrados, sino que circulen, que se comenten, que se vuelvan conversación en casa, en la escuela, en redes y finalmente se intercambien.

“Desde que vi el anuncio del libro de Alaíde Foppa sabía que era el que quería. Al principio me tocó uno de García Márquez, que también me encanta, pero ya lo tenía, así que lo intercambié con una amiga para quedarme con el de Foppa. (…) Me parece una excelente idea que se regalen libros, porque la cultura es fundamental para que podamos pensar distinto y crecer”, compartió Mariana, vecina de la alcaldía Iztapalapa con su ejemplar en mano.

Antes del acto protocolario, la banda comunitaria Gripa Rock, de la UTOPÍA Atzintli, encendió la explanada con un show que convirtió el espacio en un verdadero punto de encuentro. Más tarde, Edwin Roldán, colaborador del FCE, tomó el micrófono para leer poesía e invitar a las y los asistentes a compartir versos propios o de autoras y autores que admiran. Y cuando la conferencia llegó a su fin, DJ El Moreno cerró la jornada transformando el lugar en una pista de baile.