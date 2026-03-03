En abril inicia credencialización del Servicio Universal de Salud: Presidenta Claudia Sheinbaum

“Va a permitir un mejor sistema de salud”

“Nuestro objetivo es hacer un sistema nacional de salud, obviamente lo primero es el fortalecimiento del sistema de salud”, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que con la credencialización del Servicio Universal de Salud, —que inicia en abril—, el objetivo es que al final de su gobierno se cuente con un mejor sistema, en el que las mexicanas y mexicanos cuenten con una identidad de salud para recibir atención en cualquiera de los sistemas públicos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, así como los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

“La credencial nos va a permitir digitalizar todos los procesos y tener un mejor sistema de salud, todavía del que estamos construyendo. ¿Quién se va a encargar de la credencialización? conjuntamente Secretaría de Salud con Secretaría de Bienestar. Ustedes saben que Bienestar, Ariadna (Montiel, secretaria del Bienestar) es la mejor organizadora de todos los tiempos de todo el mundo, aparte de ser una mujer honesta y de mucha convicción, todos los programas que lleva Bienestar los lleva de manera extraordinaria, entonces Bienestar nos va a ayudar al proceso de credencialización junto a la Secretaría de Salud”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que el Servicio Universal de Salud también significa el fortalecimiento del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, para que las mexicanas y mexicanos se atiendan en cualquiera de los tres sistemas, a través de un sistema de compensación y con un expediente médico digital.

“Nuestro objetivo es hacer un sistema nacional de salud, obviamente lo primero es el fortalecimiento del sistema de salud, eso significa el fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, más hospitales, más centros de salud, más médicos, personal de salud, que lleguen los medicamentos a tiempo a todos los lugares, que el trabajo de los médicos sea preciso, amable, digno a todas y todos los derechohabientes.

“Y todo el programa de prevención de la salud, de igual manera el ISSSTE y de igual manera el IMSS Bienestar y a los estados que no están en el IMSS Bienestar les corresponde el fortalecimiento de su sistema de salud”, agregó.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la credencialización se llevará a cabo de acuerdo con un calendario por letra y por edad, que se presentará próximamente. Para ello, se instalarán 2 mil 898 módulos, se contará con 9 mil 791 operadores, mil 706 supervisores y 5 mil 766 servidores de la nación como personal de apoyo. Además, en los 32 estados, mil 76 personas coordinan los trabajos de capacitación en el sistema de registro. Y destacó que, seis semanas posteriores al registro se hará entrega de la versión física de la credencial y automáticamente se habilitará su credencial digital.

Recordó que para obtener la Credencial Universal de Salud es necesario presentar identificación oficial con fotografía o documento probatorio de identidad, CURP certificada, comprobante de domicilio con una vigencia no mayor de 6 meses y para los menores de 18 años deberán de llevar acta de nacimiento, CURP, identificación de la madre, padre o tutor.

Avanza estrategia nacional de atención al sarampión

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que desde 2025 se han aplicado casi 22 millones de vacunas contra el sarampión.

Detalló que en las últimas tres semanas, con la Estrategia Nacional de atención al sarampión, se han aplicado más de 8.4 millones de dosis, con un promedio cercano a 3.3 millones por semana.

Recordó que la vacunación es para niñas y niños de entre 6 meses de edad y 12 años, sin esquema completo o que recibieron primera dosis hace seis meses; así como personas de 13 a 49 años no vacunadas o sin segunda dosis en los estados con mayor número de casos: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco, CDMX, Tlaxcala, Sonora, Puebla y Durango.

Para consultar los más de 20 mil puntos de vacunación visita: dondemevacuno.salud.gob.mx o llama al 079 para recibir orientación.

CSP presenta la copa del Mundial que será exhibida en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó, al final de su conferencia de prensa matutina, la copa del Mundial de Futbol que será exhibida en la Ciudad de México.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, emocionada alzó el trofeo, al igual que hizo el ex jugador brasileño José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto –quien además lo besó y acunó.

“Es la tercera ocasión en que seremos locales, ningún otro país del mundo puede decir eso, solo México”, afirmó Louis Balat, presidente de Coca Cola México.”.

A cien días del silbatazo inicial, afirmó que “enchina la piel pensar en lo que viviremos todos juntos en junio de este año”, y se pronunció porque el Mundial no se quede únicamente en los estadios, sino que se viva en plazas, calles y comunidades de todo el país.

Manifestó que el recorrido del trofeo, que llegó de Guadalajara, Jalisco, muestra “al mundo un México fuerte y orgullo de su identidad” .

Señaló que la gira con la copa es la más grande que se ha hecho en el país. “Estamos recorriendo diez ciudades con una experiencia gratuita, que permitirá a miles de personas acercarse al trofeo, que representa los sueños del futbol mundial, pero también de las niñas y niños que practican este deporte”.

Coca Cola regaló 25 boletos para los ganadores del mundial social que organiza el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

La mandataria también recibió una réplica de la Copa Mundial. «La vamos a poner en un museo», dijo.