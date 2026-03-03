FOVISSSTE en tu Oficina acerca asesoría y opciones de vivienda a los trabajadores

En el Hospital de la Mujer

La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza, inauguró la jornada de FOVISSSTE en tu Oficina en las instalaciones del Hospital de la Mujer, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

“Sabemos que como personas servidoras públicas tenemos poco tiempo para desplazarnos a los departamentos de vivienda y por eso estamos aquí, para que puedan ejercer su derecho”, expresó.

Esta estrategia acerca directamente a los centros de trabajo orientación personalizada sobre estado de cuenta, estatus del crédito, actualización de datos, corrección de RFC y CURP, así como trámites de cancelación de hipoteca, con el objetivo de facilitar y agilizar la atención a las personas trabajadoras.

“Queremos decirles a las personas acreditadas que en este módulo todos los servicios y trámites son gratuitos. FOVISSSTE es su derecho y aquí hay un equipo para atenderlos”, expresó.

Asimismo, para quienes aún no han ejercido su crédito, la jornada representa una oportunidad para conocer las distintas opciones de financiamiento, entre ellas FOVISSSTE Mujeres, esquema que ofrece una tasa preferencial de entre 2 y 3.5 por ciento para servidoras públicas y que este día retoma su colocación.

Las personas interesadas podrán acudir desde este martes y hasta el próximo jueves al Hospital de la Mujer, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.