Desde Alemania, México proyecta su grandeza turística, gastronómica y cultura al mundo

Pabellón México en la ITB Berlín

El país es una potencia turística de clase mundial: Sectur

En el marco de la ITB Berlín, se llevó a cabo el corte de listón del pabellón de México en Alemania, encabezado por la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel, en representación de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, y el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga.

“México es una potencia turística de clase mundial, orgullosa de su identidad, sus tradiciones, su gastronomía y su grandeza cultural”, declaró.

Subrayó que cuando México participa en estos encuentros globales no sólo promueve destinos, sino también a artesanas y artesanos, cocineras y cocineros tradicionales, pueblos originarios, jóvenes emprendedores y miles de familias que viven del turismo.

“Nuestra visión es clara: el turismo como herramienta de Prosperidad Compartida. Que cada visitante que llega a México contribuya al desarrollo local, al fortalecimiento cultural y a una economía más justa”, afirmó la subsecretaria de Turismo.

En ese sentido, resaltó que mercados como el alemán y el europeo buscan historia, sostenibilidad y experiencias auténticas en contacto con las comunidades, características que México ofrece con amplitud y diversidad.

Asimismo, señaló que en cada reunión con touroperadores, aerolíneas e inversionistas se reafirma que México está fuerte, en crecimiento y listo para ampliar su conectividad y su presencia global.

Desplas Puel añadió que la participación de México en 18 ferias y cinco caravanas internacionales durante 2026 refleja una estrategia activa: el país está presente donde se construye el turismo del futuro.

Además, manifestó que 2026 marcará un momento histórico para el país, al consolidarse como el año del turismo en México, impulsado por una agenda internacional sin precedentes. El año inició con México como País Invitado en Fitur, una plataforma que permitió proyectarlo ante el mundo como un destino único, diverso y competitivo.

Asimismo, México será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global, y albergará la primera edición de ITB Américas en el hemisferio occidental, lo que consolidará su liderazgo como anfitrión de grandes encuentros internacionales.

En el marco de la ITB Berlín, la delegación mexicana sostendrá reuniones estratégicas con touroperadores, aerolíneas, inversionistas y socios comerciales, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea, ampliar la comercialización de destinos y generar mayores oportunidades para las comunidades que viven del turismo.

“México no sólo se promociona; México se comparte. Y cuando se comparte México, se comparte cultura, talento, calidez y prosperidad para todas y todos”, declaró.