REMMY VALENZUELA, “EN VIVO DESDE EL RANCHO TOUR”

EN EL AUDITORIO NACIONAL ESTE 29 DE MARZO

*El cantante sinaloense Remmy Valenzuela se presentará en el Auditorio Nacional, este domingo 29 de marzo

Remmy Valenzuela vuelve a marcar territorio en la Ciudad de México y confirma una de las citas más esperadas por el público del regional mexicano.

El cantante sinaloense se presentará este domingo 29 de marzo a las 19:00 horas, en el Auditorio Nacional, como parte de su exitosa gira “En Vivo Desde el Rancho Tour”, para revivir la euforia que recientemente hizo vibrar a la Arena CDMX con un lleno impresionante, reafirmando el gran momento que atraviesa en su carrera. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional.

Reconocido como uno de los máximos exponentes del regional mexicano contemporáneo, el artista conocido como “El Príncipe del Acordeón” llega al escenario más emblemático de Paseo de la Reforma con un concierto que promete cercanía, fuerza interpretativa y una conexión directa con su público. Esta presentación se perfila como un punto clave dentro de la gira, consolidando su capacidad de convocatoria en los recintos más importantes del país y confirmando su vigencia dentro del género.

Originario de Guasave, Sinaloa, Remmy Valenzuela ha construido una trayectoria sólida a base de talento, disciplina y autenticidad. Su dominio instrumental y su sensibilidad como compositor, lo han llevado a convertirse en una de las figuras más respetadas de la música regional. A lo largo de los años ha sabido entrelazar con naturalidad los sonidos de la música norteña, la banda y el estilo sinaloense, dando forma a un lenguaje propio que hoy lo distingue. En esta gira, además, el artista ha asumido un papel activo en el control creativo del espectáculo, involucrándose directamente en la producción musical, visual y escénica, reflejo de una etapa de madurez y claridad artística.

Para su presentación en el Auditorio Nacional, Valenzuela prepara un recorrido emocional por los temas que han acompañado a su público a lo largo de los años y que hoy forman parte del cancionero esencial del regional mexicano. Canciones como “Mi princesa”, “Se va muriendo mi alma”, “Mentí” y “Loco enamorado” convivirán con material más reciente, mostrando la evolución sonora y personal del proyecto.

La presentación de este domingo 29 de marzo va más allá de un concierto. Se trata de una celebración de trayectoria, constancia y crecimiento dentro de una escena altamente competitiva. Desde su nominación como Artista Nuevo del Año en los Latin American Music Awards hasta el reconocimiento internacional obtenido con la postulación de su álbum Mi vida en vida a los Latin Grammy, Remmy Valenzuela ha demostrado una capacidad sostenida para evolucionar sin perder la esencia que lo define.

Los boletos se encuentran ya a la venta, a través de Ticketmaster y taquillas del Auditorio.