México fortalece programa de trasplantes y avanza con campaña contra el sarampión

En 2026 se han realizado 80 trasplantes

Se han aplicado casi 22 millones de vacunas de enero de 2025 a febrero 2026, reporta el secretario de Salud, David Kershenobich

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que los trasplantes han dejado de ser procedimientos experimentales para convertirse en intervenciones seguras, estandarizadas y cada vez más accesibles en el sistema de salud.

“Los trasplantes de órganos eran un procedimiento heroico y experimental a finales del siglo pasado; hoy se han convertido en procedimientos estandarizados y protocolizados”, señaló.

Informó que en lo que va de 2026 se han realizado 80 trasplantes, entre ellos 32 de riñón y 24 de hígado, además de procedimientos de corazón, páncreas, córnea y células hematopoyéticas.

El secretario explicó que uno de los pilares de esta transformación son los laboratorios de histocompatibilidad, cuya modernización permite tipificaciones genéticas e inmunológicas más amplias y precisas.

“Hoy confirmamos la compatibilidad entre donador y receptor en tiempo real, reducimos el riesgo de rechazo y logramos sobrevidas superiores a 20 años, cuando antes eran de uno o dos”, subrayó.

Se han fortalecido mecanismos como el trasplante cruzado y las cadenas de donación

Asimismo, se han fortalecido mecanismos como el trasplante cruzado y las cadenas de donación, ampliando las posibilidades para que más pacientes encuentren un órgano compatible.

Posteriormente, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que desde 2025 se han aplicado casi 22 millones de vacunas contra el sarampión. Detalló que en las últimas tres semanas se han aplicado 8.4 millones de dosis.

Los grupos prioritarios de vacunación son:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con esquema completo.

Personas de 13 a 49 años que no estén vacunadas, especialmente en entidades con mayor número de casos.

La vacunación es gratuita y universal. Para ubicar el punto más cercano, la población puede consultar el portal: https://dondemevacuno.salud.gob.mx

También está disponible el número telefónico 079, donde se brinda orientación sobre el centro de vacunación más cercano.

La Secretaría de Salud reitera el llamado a completar los esquemas de vacunación y a fortalecer la cultura de la donación de órganos, acciones fundamentales para salvar vidas y proteger la salud pública.