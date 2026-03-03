Felicita ONU liderazgo y empoderamiento de mujeres con Alejandro Armenta

Alianza con el PNUD

La representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Silvia Morimoto, reconoció el liderazgo del gobierno de Puebla en materia de resiliencia, igualdad de género y empoderamiento femenino, particularmente por el programa Puebla Resiliente y las acciones dirigidas a mujeres rurales y juventudes en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés).

Subrayó que la firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno del Estado y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) permitirá ejecutar proyectos con resultados medibles para reducir desigualdades, combatir la pobreza y fortalecer un desarrollo más justo, verde e inclusivo.

Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que con estas alianzas Puebla fortalece su estrategia integral para prevenir la violencia de género, impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y reducir desigualdades.

Seguridad y la vida libre de violencia para las mujeres, prioridad

Desde la Casa de Representación del Gobierno de Puebla en la Ciudad de México, el Ejecutivo estatal destacó que la seguridad y la vida libre de violencia para las mujeres son prioridad. Informó que, al inicio de su administración, la entidad ocupaba el séptimo lugar nacional en feminicidios y actualmente se ubica en el lugar 14, lo que representa una disminución superior al 40 por ciento en 2025 respecto al año anterior.

El gobernador explicó que estos resultados derivan de la implementación de los Centros LIBRE Casas “Carmen Serdán”, espacios integrales que cuentan con albergue, atención médica, ministerios públicos, juezas, asesoría jurídica y programas de capacitación productiva. Actualmente operan 19 centros y 25 espacios adicionales en coordinación con el Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado, donde se han brindado más de 120 mil atenciones a mujeres en situación de violencia, como parte de la política pública impulsada por el Gobierno de México, alineada a la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado a las mujeres en el centro de la agenda nacional.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, informó que el convenio contempla ferias de derechos sexuales y reproductivos en secundarias y bachilleratos, talleres de prevención y protección digital; la puesta en escena “La vida se ve igual: aventuras por la igualdad”, el café conversatorio “El chismógrafo de derechos”, el Festival de la Igualdad; así como capacitación especializada para docentes y servidoras públicas. Estas acciones impactarán a más de 30 mil mujeres, niñas, adolescentes y profesionales en todo el estado.

El gobierno del estado reafirma su compromiso de trabajar con organismos internacionales, el sector empresarial y la sociedad civil para consolidar un modelo integral que garantice a las mujeres poblanas una vida libre de violencia, con oportunidades de desarrollo, justicia y bienestar para sus familias.