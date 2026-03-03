Tejen redes universitarias para abrazar al Árbol de la Mora de la UAEMéx, en el marco del 8M

Toluca, Méx.- Con el propósito de fortalecer las redes universitarias y promover la expresión artística como vía de encuentro y sororidad, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en la colecta de cuadros de tejido, actividad que se desarrolla en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La colecta estará abierta hasta el 6 de marzo y consiste en la elaboración de cuadros de tejido de 15 x 15 centímetros, en color morado, los cuales formarán parte de una intervención colectiva para “abrazar” al Árbol de la Mora, símbolo de encuentro y memoria de la comunidad verde y oro.

Para facilitar la participación, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la Autónoma mexiquense entrega estambre en sus oficinas ubicadas en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, en Ciudad Universitaria, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

La recepción de los cuadros de tejido se realizará también de 9:00 a 18:00 horas en los siguientes puntos:

Museo Universitario “Leopoldo Flores”

Centro Cultural Universitario “Casa de las Diligencias”

Oficinas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados

El 7 de marzo se llevará a cabo la unión de los cuadros de tejido en el Árbol de la Mora, en colaboración con la Colectiva Lana Desastre, como un acto colectivo de participación, diálogo y resignificación del espacio universitario.

Con esta acción, la UAEMéx refrenda su compromiso de generar rutas de encuentro a través del arte, fortaleciendo los lazos entre mujeres de todas las edades y promoviendo una cultura de igualdad, cuidado y comunidad.