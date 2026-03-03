Claudia desechó la electoral de Pablo Gómez y va con su decálogo

“… no es lo que quiero”, les dijo.

Y la presidenta Claudia Sheinbaum -reveló ayer Ricardo Monreal– hizo a un lado la pesada y gruesa carpeta que contenía el proyecto de reforma electoral que le hicieron sus colaboradores con decenas de sesudos y enmarañados artículos que ella no había pedido ni aprobado.

Instruyó luego -dijo el coordinador de los diputados federales de Morena- hacer un rápido y breve proyecto de Reforma Constitucional Electoral, tan sólo y únicamente con base en su decálogo electoral presentado el 25 de febrero.

Este, que en su momento fue leído y explicado en una mañanera en el salón de la Tesorería de Palacio por la titular de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, plantea los diez temas que la presidenta Sheinbaum quiere sea su Reforma Electoral:

Elección de la representación proporcional del Senado y la Cámara de Diputados. Reducción del gasto. Mayor Fiscalización. Voto en el extranjero. Tiempos de radio y TV. Inteligencia artificial. cómputos distritales. Democracia participativa. No nepotismo. No reelección.

No más que eso, les dijo a Pablo Gómez y al resto de su comisión electoral integrada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Antonio Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Estela Damian, de la consejera Jurídica; Lázaro Cárdenas, jefe de la oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de Sheinbaum; Arturo Zaldivar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia.

En el proyecto que su comisión electoral le entregó hace un par de días, había temas y artículos que ella no había considerado, insistió Monreal, quien reconoció que a pesar de no ir con el proyecto de la Comisión encabezada por Pablo Gómez el que sea presentado finalmente podría no ser aprobado.

No hay aroma de ruptura: Monreal

El zacatecano indicó que una vez entregado el análisis y debate interno, en comisiones, deberá ser rápido para que las discusiones no deriven en mayores confrontaciones que generen resentimientos entre las partes.

“No niego, ni omito, que pueda no lograrse la mayoría calificada por las resistencias en PT y Verde que han dicho que no van a aprobarla”, indicó.

Sin embargo, dice, él no lo consideraría como un fracaso.

“No es así, no hay aroma ni sabor a la ruptura, sino tan sólo un desencuentro temporal legislativo” entre Morena y sus aliados del PT y Verde.

Tampoco se pone en riesgo la alianza electoral, agregó.

Sin embargo, insistió en que en esta ocasión el acuerdo no está fácil.

El zacatecano dijo que si esta reforma basada en el decálogo de la presidenta Sheinbaum no es aprobada, no se buscará avanzar con reformas a leyes secundarias como se ha dicho.

La reforma que busca alcanzar la Presidenta, dijo, requiere de cambios constitucionales.

Pero, sin duda, cada vez se pone más difícil lograr el apoyo de los aliados, subrayó.

«Obviamente, ya al expresar adelantos del voto de los aliados cada vez se pone más difícil, porque, evidentemente, con sus expresiones de ellos adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa, pero que nosotros no vamos a descansar ni vamos a rehuir el que convenzamos o el que intentemos que nos acompañen…

«Espero que los propios compañeros que han sido aliados reflexionen sobre la votación, pero yo no consideraría ningún resultado, ningún resultado que sea una derrota para la Presidenta.

“Al contrario, es una victoria en su actitud y en su consecuencia política e histórica en beneficio de la población», afirmó.

En el Senado, Mier confía en el acuerdo

A su vez, el poblano Ignacio Mier, coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, confió en el diálogo, en la buena política para alcanzar el entendimiento.

Dijo que “con nuestros aliados de PT y Verde hay precisamente una gran alianza política desde el origen, por lo que el llamado es a serenar el ímpetu legítimo y a ser prudentes, para que una vez que se presente el documento al Congreso, para lo que faltan sólo algunas horas, se inicie el debate abierto y responsable”.

