Caen 44 sujetos que se hacían pasar por elementos de la Fiscalía mexiquense

Establecían falsos filtros de seguridad

Toluca, Méx.- Ementos de la Fiscalía mexiquense, de Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales lograron la detención de 44 sujetos por su presunta participación en los hechos usurpación de funciones, actividades que utilizaban para aparentar ser elementos de la FGJEM y presuntamente cometer ilícitos de alto impacto.

Como resultado de diversos actos de investigación, estos sujetos fueron detenidos en delito flagrante, durante estas acciones operativas también les fueron asegurados indicios como armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, así como diversas dosis de narcóticos.

Las indagatorias iniciadas por esta Fiscalía, permitieron identificar que dichos sujetos, establecían falsos filtros de seguridad en los cuales hacían revisiones ilegales de vehículos, así como a sus ocupantes.

Una vez que seleccionaban a sus víctimas les exigían documentos oficiales, posteriormente les referían que las unidades tenían reportes de robo o que estaban relacionados con algún hecho delictivo por lo que se los llevarían detenidos, posteriormente, en algunos eventos, les exigían numerario en ese momento para no “llevarlos al ministerio público”, en otros subían a las víctimas a las unidades y los obligaban a que llamaran a sus familiares para que hicieran transferencias bancarias o les entregaran “el dinero” en algún sitio. Tras despojar de los recursos a las víctimas, las intimidaban diciéndoles “tengo tus datos y sé dónde vives, si denuncias voy y te ching…”.

Así mismo, se cuenta con información de que en carreteras como la México-Pachuca, México-Querétaro y el Arco Norte, entre otras, obligaban a conductores de transporte de carga a frenar su marcha, ya que les mostraban las insignias apócrifas y encendían luces estroboscópicas de sus vehículos, una vez detenidos inspeccionaban la unidad y su carga, posteriormente les permitían avanzar, sin embargo en otro tramo carretero nuevamente eran interceptados los transportistas por otros sujetos que, con información proporcionada por los falsos elementos oficiales, los despojaban de sus unidades y la carga.