Ecatepec sale del top 10 en feminicidios y reduce 29 por ciento la violencia sexual

Fortalecimiento de políticas públicas en la materia

Ecatepec, Méx.- Ecatepec salió del top nacional de los 10 municipios con mayor número de feminicidios y redujo 29 por ciento la violencia sexual, debido principalmente al fortalecimiento de políticas públicas focalizadas en disminuir las agresiones contra las mujeres, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En la conferencia de prensa semanal, anunció que por segundo año consecutivo implementarán la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas”, a la que se sumarán más de 100 transportistas que tendrán este esquema de prevención y denuncia contra el acoso y cualquier otro tipo de violencia dentro de las unidades.

Cisneros Coss expresó que las mujeres de Ecatepec no están solas y llamó a que “si viven acoso en el transporte, si enfrentan violencia en su entorno, si necesitan ayuda, denuncien. Escaneen los códigos QR, acérquense a un Punto Violeta y activen la Red Violeta desde su teléfono. Porque en Ecatepec nos cuidamos todas”.

Detalló que recordarán el Día Internacional de la Mujer con la agenda conmemorativa “#8M Ecatepec. Por la vida y la dignidad de las mujeres”, que contempla múltiples acciones, como presentaciones artísticas y culturales.

Mencionó que por años Ecatepec fue referencia nacional de violencia contra las mujeres y se ubicó entre los 10 municipios del país con mayor número de feminicidios, pero “hoy empezamos a ser referencia por su disminución”.

Reiteró que esta semana el gobierno municipal desplegará la agenda “#8M Ecatepec” con actividades culturales, deportivas, de salud y de formación, cuya acción central será el banderazo a la campaña “En Ecatepec nos cuidamos todas” en el transporte público, que es “uno de los principales focos de miedo para las mujeres”.