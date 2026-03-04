Plantea Enrique Vargas del Villar penas más severas en robo y acoso en transporte

Iniciativa para reformar el Código Penal Federal

Valle de México.- El Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, suscribió una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal, a través de las cuales busca que se agraven las penas para quienes realicen ilícitos como robos, abuso sexual o violencia a bordo de las unidades, como autobuses, combis o taxis.

El senador mexiquense explicó que el transporte público y concesionado es un servicio esencial para millones de mexicanos, pues lo utilizan para desplazarse hacia sus centros de trabajo, escuelas, acceder a servicios de salud o, simplemente, realizar actividades, por lo que es necesario combatir e impulsar acciones que inhiban los delitos

“La exposición diaria de las y los pasajeros al riesgo de ser víctimas de delitos, especialmente, mujeres, jóvenes y personas mayores, hace indispensable elevar las penas cuando dichos delitos se cometan en el transporte público», dijo.

De acuerdo con el legislador panista, en la más reciente Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 70.9 por ciento de las mujeres dijeron sentirse inseguras al usar el transporte público, mientras que el Instituto Nacional de las Mujeres reveló que nueve de cada diez mujeres han sufrido actos de violencia como agresiones verbales, persecución, acoso y/o abuso sexual en estas unidades.

Según estadísticas, alrededor de 23.7 por ciento de las personas dejaron de usar transporte público por temor a ser víctimas de un delito y 36.7 por ciento evita tomar taxis, al contar con una percepción de ser un medio inseguro; cifras que se complementan con los más de cinco mil 103 robos que se cometieron a bordo de unidades concesionadas en el Estado de México, el año pasado.