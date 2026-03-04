En Tlalnepantla se combate el analfabetismo: Raciel Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal de esta localidad Raciel Pérez Cruz se suma al programa federal “En ruta por la educación: Nunca es tarde para aprender”, una iniciativa diseñada para combatir el analfabetismo y el rezago educativo en los municipios. Esta estrategia encabezada por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y Fundación Traxión, centra en la operación de un autobús itinerante, totalmente equipado, que recorrerá diversos puntos estratégicos de Tlalnepantla durante un mes, facilitando el acceso a la enseñanza a ciudadanos que, por diversas circunstancias, no habían podido iniciar o concluir su formación básica.

Durante el banderazo de salida, se destacó que la unidad está dirigida especialmente a personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, así como a quienes buscan certificar su educación primaria o secundaria.