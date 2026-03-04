Bonafont y ONU Mujeres celebran ocho años de alianza

A favor de la igualdad de género en México

Más de 3,000 emprendedoras han fortalecido sus negocios a través de programas de capacitación impulsados por la alianza, logrando incrementos de hasta 40% en sus ventas semanales.

Al interior de Danone, 55% del liderazgo senior y 44.6% de los puestos de management están ocupados por mujeres, reflejando cómo la equidad de género se integra como una decisión de cultura organizacional.

Grupo Danone, Bonafont y ONU Mujeres celebran ocho años de una colaboración que ha integrado la igualdad de género como un eje real de impacto social, cultural y económico tanto dentro de la operación de la compañía como en las comunidades donde tiene presencia.

Desde 2018, esta alianza pionera ha trabajado para abrir oportunidades reales para que más mujeres fortalezcan su autonomía económica, accedan a espacios de liderazgo y participen activamente en la transformación de sus entornos. Este compromiso se articula a través del Programa Avancemos por la Igualdad, una iniciativa que opera bajo tres pilares estratégicos: empoderamiento económico, transformación interna y transformación cultural.

Ese impacto se refleja, primero, en el fortalecimiento de proyectos productivos liderados por mujeres. Más de 3,000 emprendedoras han participado en programas de capacitación en liderazgo y gestión de negocios sostenibles, logrando incrementos de hasta 40% en sus ventas semanales. A este esfuerzo se suma una red de 128 mentoras que han acompañado a más de 1,254 mujeres. En 2025, el programa alcanzó a 791 mujeres, incluyendo un piloto desarrollado junto con el Gobierno de Oaxaca para replicar la metodología en cinco regiones del estado.

La transformación también se impulsa desde dentro de Danone. A partir de la alianza con ONU Mujeres, la equidad de género se ha integrado de forma activa a la cultura organizacional, con avances medibles en distintos niveles de la operación. Actualmente, 30% de la población laboral está conformada por mujeres; 47% de los equipos de liderazgo senior por área cuentan con representación femenina, alcanzando la equidad de género, y 45.8% de las posiciones de management están ocupadas por mujeres, superando el compromiso establecido con ONU Mujeres del 40%.

Estos avances se acompañan de esquemas de trabajo flexible, políticas parentales incluyentes, programas de capacitación en sesgos inconscientes y la implementación del Protocolo de Danone México para prevenir y atender la violencia en razón de género, desplegado con acompañamiento técnico de ONU Mujeres. A la fecha, se han desarrollado más de 400 círculos de proximidad en más de 100 sitios a nivel nacional.

“Creemos en el poder de las mujeres para transformar su entorno. Desde Danone y Bonafont, en alianza con ONU Mujeres, nuestro propósito es acompañarlas, abrir espacios y construir condiciones para que puedan desarrollarse con libertad, confianza y autonomía. Cada acción cuenta cuando se trata de empoderamiento femenino”, señaló Silvia Dávila, Presidenta de Danone Latinoamérica y Directora General de Danone México.

La transformación cultural encuentra una de sus expresiones más visibles en la Carrera Bonafont, una plataforma que ha evolucionado más allá del deporte para convertirse en un espacio de encuentro, comunidad y conversación social sobre igualdad de género. En su edición 2026, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo, se espera la participación de alrededor de 20,000 mujeres en la Ciudad de México, consolidándose como una de las iniciativas con mayor nivel de awareness en el país.

“La Carrera Bonafont es un espacio donde las mujeres se reconocen, se acompañan y avanzan juntas. Estos encuentros ayudan a fortalecer la comunidad y a impulsar la igualdad de género en el centro de la conversación cotidiana. La alianza con Bonafont ha permitido que esa energía siga creciendo año con año”, señaló Lourdes Colinas, Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres en México.

La colaboración entre Bonafont y ONU Mujeres continúa consolidándose como una plataforma de acción para el empoderamiento femenino, con resultados visibles en autonomía económica, liderazgo y participación social. En esta carrera, ambas organizaciones celebran y refrendan su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan capacidades, generen oportunidades y consoliden a las mujeres como protagonistas del desarrollo del país.