ABREN CONVOCATORIA DEL PROGRAMA CREADORES ESCÉNICOS 2026

LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO

La presente emisión pasa de 90 a 110 apoyos, el primer aumento desde 2013

La invitación a intérpretes de todo el país está abierta hasta el 15 de abril

“Este incremento responde a una política de la Secretaría de Cultura para que más creadoras y creadores escénicos desarrollen proyectos de formación, interpretación, gira y transmisión de saberes”: Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, convoca a las y los intérpretes de artes circenses, danza, interdisciplina, música y teatro interesados en desarrollar un proyecto individual de trabajo que fortalezca su formación, trayectoria profesional y proyección artística a participar en el programa Creadores Escénicos 2026.

La presente emisión amplía de manera significativa su alcance al ofrecer hasta 110 estímulos económicos, lo que representa un incremento de 22 por ciento respecto a 2025, cuando se otorgaron 90 apoyos, con lo que se fortalece el acompañamiento institucional a creadoras y creadores escénicos. Después de más de una década, existe un aumento en el número de estímulos, ya que el incremento más reciente ocurrió en 2013.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, destacó que “este incremento responde a una política de la Secretaría de Cultura para que más creadoras y creadores escénicos desarrollen proyectos de formación, interpretación, gira y transmisión de saberes. El Sistema de Apoyos a la Creación acompaña procesos, impulsa la profesionalización y fortalece la vida cultural en los territorios”.

La convocatoria contempla cuatro categorías de participación: Creador escénico en formación, Creador escénico A, Creador escénico B y Creador escénico con trayectoria, con apoyos mensuales que superan los 10 mil pesos por un año para las primeras tres categorías, y de 20 mil pesos mensuales durante tres años para intérpretes con trayectoria consolidada.

Podrán participar personas mexicanas y extranjeras con residencia permanente en México con trayectoria artística comprobable de acuerdo con la categoría, disciplina y especialidad en la que se postulen. Las disciplinas consideradas abarcan una amplia diversidad de especialidades en artes circenses, danza, interdisciplina, música y teatro en sus distintas modalidades.

Los proyectos se deberán enfocar en uno o varios ejes de trabajo como formación, perfeccionamiento y crecimiento profesional; interpretación de obra; participación en funciones, temporadas o giras, y transmisión del conocimiento artístico y habilidades técnicas, con la finalidad de fortalecer tanto el desarrollo individual como la circulación de propuestas escénicas en distintos contextos culturales.

El registro de postulaciones se realizará en línea a través de la plataforma Foncaenlinea del 27 de febrero al 15 de abril, y los resultados se publicarán el 29 de julio de 2026 en la página electrónica oficial del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (sistemacreacion.cultura.gob.mx). La vigencia de los estímulos iniciará en octubre del presente año.

La convocatoria completa se encuentra disponible en sistemacreacion.cultura.gob.mx y en cultura.gob.mx/convocatorias. Para obtener más información, las personas interesadas se pueden comunicar al teléfono 55 4155 0730, extensiones 7056, 7020 y 7037, o escribir al correo electrónico convocatoriace@cultura.gob.mx, en un horario de atención de lunes a viernes de las 10 a 14 h, tiempo de la Ciudad de México.