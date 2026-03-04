Registra Edomex en febrero la cifra más baja de homicidios dolosos en nueve años

Reporte de la Fiscalía estatal

Resultado de la coordinación entre corporaciones e instituciones de los tres órdenes de gobierno en la Mesa de Paz

Toluca, Estado de México.– Como resultado de los acuerdos y estrategias definidas en la Mesa de Paz que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México registró en febrero de 2026 el mes con menor número de víctimas de homicidio doloso desde diciembre 2016, año de creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al contabilizar 69 casos.

De los 110 meses comprendidos entre enero de 2017 y febrero de 2026, este último mes presenta la cifra más baja de víctimas. El punto más alto se registró en marzo de 2020, con 289 víctimas, lo que representa una disminución de 76 por ciento respecto a febrero de 2026.

Después del máximo histórico alcanzado en 2019, cuando se contabilizaron 2 mil 859 víctimas —equivalentes a 14.81 homicidios por cada cien mil habitantes—, la entidad inició una tendencia sostenida a la baja. En 2025 cerró con mil 312 casos, frente a los 2 mil 539 registrados en 2019, lo que equivale a una reducción del 48 por ciento. En número de víctimas, la disminución fue de 46 por ciento, al pasar de 2 mil 859 en 2019 a mil 519 en 2025.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 el Estado de México registró una tasa de 12.18 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que la media nacional fue de 13.17.

En los dos primeros meses de 2026 se han iniciado 157 carpetas por homicidio doloso: 88 en enero y 69 en febrero, este último con el menor registro mensual en los últimos nueve años.

Estos resultados derivan de la coordinación permanente en la Mesa de Paz, con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la FGJEM y los 125 municipios de la entidad.

