Reordenación de zona metropolitana del Valle de México

Colaboración del GEM y 59 municipios

Cuernavaca, Morelos.- El Gobierno del Estado de México avanza en la elaboración del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), en colaboración de 59 municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ha realizado 19 talleres regionales de planeación participativa y 12 recorridos de supervisión por la región, donde se han recabado las opiniones, necesidades y propuestas de la población para que el crecimiento del territorio sea ordenado, responsable y planeado.

En esta suma de esfuerzos también participan dependencias estatales como las secretarías del Agua, del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Movilidad y Desarrollo Económico.

El objetivo del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México es construir una agenda de trabajo conjunta, de los gobiernos de México, Estado de México, CDMX, Hidalgo y Morelos, que permita resolver retos comunes, como el transporte y el agua, entre otros, asegurando un entorno más digno para las más de 22 millones de personas que viven en el área.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es la encargada de coordinar los trabajos de este ejercicio de gobernanza metropolitana de 84 municipios y alcaldías, de los cuales 59 son del EdoMéx, 16 de la CDMX, ocho de Hidalgo y uno de Morelos.

Los avances más recientes se presentaron durante la Tercera Sesión Ordinaria del 2026 del Secretariado Técnico Conjunto, realizada en Cuernavaca, Morelos. En esta reunión de trabajo se inició el análisis de selección de proyectos metropolitanos prioritarios que recibirán atención inmediata.

Las autoridades estatales acordaron fortalecer la unión institucional para formalizar el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. Este paso será fundamental para incluir oficialmente a siete municipios de Hidalgo y uno de Morelos en la estrategia.