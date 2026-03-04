EMMANUEL ES SORPRENDIDO CON UN RECONOCIMIENTO QUE CELEBRA 50 AÑOS DE CARRERA

UN ABRAZO A SU HISTORIA

Joaquín López-Dóriga, Rebeca de Alba y Mijares sorprenden a Emmanuel en pleno escenario con una placa conmemorativa.

El reconocimiento celebra el 21 de febrero de 1976, fecha en que fue presentado como “La Voz” por El Heraldo de México.

En una noche profundamente conmovedora, marcada por la emoción, la memoria y el cariño del público, el show Two’r Amigos, “residencia” en el Auditorio Nacional, se transformó en un momento histórico para la música en español.

A mitad del concierto, Emmanuel y Mijares interpretaron juntos “Al Final”, tema que marcó un antes y un después en la carrera de Emmanuel y que lo proyectó internacionalmente. Al concluir la interpretación, Mijares se dirigió a su gran amigo con palabras llenas de admiración y afecto. “Nuestra historia data de muchos años atrás, principios de los 80 y tuve la fortuna de trabajar con él haciendo coros; desde ahí, nació una gran amistad. Cincuenta años se dice

fácil, pero son 50 años de siempre estar adelante y siempre buscar lo mejor para su público”.

Después de estas palabras, se proyectó en las pantallas un fragmento de un programa conducido por Raúl Velasco, en febrero de 1976, donde la cantante María Medina fue la encargada de presentar públicamente y por primera vez a Emmmanuel, interpretando el tema de su autoría “Y mis lágrimas bebi”, dando inicio a su carrera musical.

Las pantallas revivieron ese momento, envolviendo al público en una atmósfera de nostalgia y orgullo. Al concluir la proyección, el silencio se transformó en emoción cuando el mariachi, irrumpió en el escenario interpretando las tradicionales “Mañanitas”, desatando una celebración profundamente conmovedora.Principio del formulario

Mientras la música continuaba, se sumaron al escenario dos entrañables amigos: Rebeca de Alba y Joaquín López-Dóriga “El Teacher”, quienes, junto a Mijares, compartieron divertidas anécdotas, además de dedicarle palabras cargadas de afecto, respeto y admiración, resaltando las palabras de “El Teacher.” “Querido Emmanuel esta noche todos juntos vamos a ser testigos y a celebrar aquí en este Auditorio Nacional una fiesta… que esta noche no solo recibe a dos artistas, recibe una historia. Hace 50 años, en 1976, un joven de voz limpia y destino grande fue elegido la voz de El Heraldo de México (yo entonces trabajaba ahí) nadie imaginábamos entonces que esta voz, aquella voz, que esa voz, no sólo sería una firma en la radio y en la televisión, no, que esa voz sería el impulso sentimental de millones de personas. Emmanuel no llegó para cantar canciones, llegó para quedarse en el alma y en la memoria”. La reacción del público fue inmediata: una ovación de pie, intensa y prolongada, que hizo vibrar cada rincón del Auditorio Nacional.

En ese contexto, se hizo entrega de una placa conmemorativa (que integra fotografías de las distintas décadas de su trayectoria musical, la sección del periódico que lo eligió como “La Voz” por el Heraldo de México y cinco discos de oro (uno por cada década), representando los innumerables premios que ha recibido a través de su trayectoria artística), celebrando el 21 de febrero de 1976, fecha que marcó el inicio de una de las carreras más sólidas, influyentes y queridas de la música en español.

Visiblemente conmovido, Emmanuel tomó la palabra para agradecer profundamente a sus amigos y al público “un día me acosté a soñar y desperté hoy, 50 años después. No sentí los pasos de este camino largo; he viajado en una nube en la cual desaparezco en espíritu y aparezco en persona; esto ocurre gracias a Dios. Gracias por acompañarme 50 años…wow”. Reconoció que ha sido el amor de la gente lo que ha dado sentido y permanencia a su trayectoria artística.

El mariachi Fiesta de México, permaneció en el escenario para continuar la celebración interpretando junto con la orquesta, “Tengo mucho que aprender de ti”, y posteriormente se retiró entre notas de “Y mis lágrimas bebí”, primera canción que Emmanuel interpretó en su carrera artística, tema de su propia autoría, dejando un ambiente cargado de nostalgia y emoción.

Tras este emotivo momento, el concierto continuó con el show Two’r Amigos, reafirmando la conexión única entre Emmanuel, Mijares y su público.

A cinco décadas de aquel momento decisivo (cuando la escena musical estaba dominada por la balada), Emmanuel no solo transformó el sonido de toda una generación, sino que revolucionó la música del pop, la estética y la narrativa visual: impuso una moda en sus vestuarios, la producción escénica y elevó el lenguaje del videoclip al incorporar una visión cinematográfica inédita en su tiempo. Ese sello innovador lo consolidó como un referente indiscutible del pop en español.

Su voz ha acompañado la vida de millones de personas con canciones como: “Al Final”,“La Chica de humo”, “Todo se derrumbó”, “Bella señora”, “El rey azul”, “Tengo mucho que aprender de ti”, “La última luna” y “Toda la vida”, piezas que hoy forman parte de la memoria colectiva.

Este 2026 será especialmente significativo, ya que Emmanuel celebrará oficialmente cinco décadas de trayectoria artística con una serie de sorpresas, proyectos y momentos especiales dedicados a su público, fans y seguidores, quienes han sido parte esencial de su historia.

Lo vivido esa noche no fue sólo un homenaje: fue un abrazo a su historia. Un recordatorio de que detrás del artista hay una trayectoria construida con pasión, constancia y un vínculo profundo con su público.

Porque si algo quedó claro en esa noche inolvidable, es que el tiempo ha pasado… pero la voz, el cariño del público y la emoción que provoca Emmanuel siguen más vivos que nunca.

Hoy, medio siglo después, su legado no solo permanece, se reafirma en cada escenario que pisa, confirmando que hay trayectorias que no se miden en años, sino en la huella imborrable que dejan en la historia de la música.

Video entrega reconocimiento a Emmanuel por parte de Joaquín López Dóriga, Rebeca de Alba y Manuel Mijares.

https://we.tl/t-zjR8qa7ZW8

Para más información:

www.emmanuel.com.mx

Facebook, Instagram, X: EmmanuelOficial Principio del formulario

Final del formulario

Final del formulario