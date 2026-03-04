Guerra contra Irán dispara precios de combustibles y hunde bolsas globales

Quinto día de bombardeos

El cierre del estrecho de Ormuz podría incrementar el costo del petróleo hasta los 100 dólares por barril

La guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, en su sexto día, ya provocó que los precios de la energía se disparara y presionó a la baja las bolsas en el mundo por la preocupación de un brote de inflación. Este conflicto amenaza a una región crucial para la producción y exportación de hidrocarburos.

El estrecho de Ormuz, cuello de botella por el que transita alrededor del 20 por ciento del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que se consume a nivel mundial, está cerrado de facto al tráfico, lo las principales compañías marítimas han suspendido sus travesías ante la subida del valor de las primas de seguro.

El barril de crudo Brent superó el martes los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024, y podría incrementarse hasta los 100 dólares, de extenderse el conflicto. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, cerró a 74.56 dólares (+4.67 por ciento).

Por su parte, el gas europeo llegó a cotizar por encima de los 65 euros el megavatio hora, un nivel no visto desde enero de 2023.

Los precios europeos del gas natural se dispararon después de que la compañía energética pública de Catar, QatarEnergy, anunciara la interrupción de su producción de gas natural licuado (GNL) debido a los ataques iraníes contra las instalaciones de dos de sus principales plantas de procesamiento.

Antes, una de las mayores refinerías de Arabia Saudita tuvo que interrumpir algunas de sus operaciones.

Los operadores «empiezan a tomar conciencia de que el riesgo de una escalada prolongada en la región es muy alto», señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

El conflicto arriesga provocar un nuevo repunte de la inflación que podría frenar la recuperación económica en Europa y Asia si la guerra se prolonga en una región que representa algo menos de un tercio de la producción mundial de petróleo y casi una quinta parte del gas natural.

Además, el tráfico por el estrecho de Ormuz permanece cerrado por cuarto día consecutivo, después de que Irán atacó cinco barcos, bloqueando una arteria clave que ⁠representa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas.

El lunes, Qatar cerró sus instalaciones de gas natural licuado, algunas de las más grandes del mundo, que suministran cerca del 20% de las exportaciones mundiales; Arabia Saudita suspendió la producción en su mayor refinería nacional; mientras que Israel y el Kurdistán iraquí también cerraron ⁠gran parte de su bombeo de gas y petróleo.

En Estados Unidos, donde los precios de la gasolina son un punto clave de presión política, el costo superó los 3 dólares por galón por primera vez desde noviembre, sólo unas semanas después de que Trump alardeara de sus logros al reducir los precios a 2 dólares.

Registra Irán mil 45 muertos por ofensiva de EU e Israel

Al menos mil 45 personas han muerto en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado, según informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa.

«En los ataques militares de Estados Unidos y del ‘régimen usurpador’ de Israel contra nuestra patria islámica, hasta el momento mil 45 personas han muerto como mártires y han sido enterradas”, indicó la fundación.

El quinto día de guerra comenzó con nuevos ataques de Israel y Estados Unidos contra varios puntos de Teherán, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan.

También atacó los de Payam en Karaj, ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Teherán y el de la urbe sureña de Bushehr, en el que fue destruido un avión.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

El conflicto se desató porque Estados Unidos acusó que la nación persa iba a atacarlos, por lo que desplegaron la operación militar a gran escala como un movimiento «preventivo».

Sin embargo, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, rechazó que el país estuviera preparando una ofensiva contra Estados Unidos.

«Rubio admitió algo que todos sabíamos: Estados Unidos decidió entrar en la guerra a favor de Israel. Nunca existió una supuesta amenaza de Irán contra Estados Unidos», dijo Araqchí en la red social X.

Hijo de Alí Jameneí se perfila como el nuevo líder supremo de Irán

En Irán, el proceso para designar al líder supremo está definido por la Constitución y recae en la Asamblea de Expertos, un órgano integrado por ayatolás de alto rango que son elegidos cada ocho años.

Este grupo tiene la facultad de nombrar, supervisar e incluso destituir al máximo dirigente del país, aunque en la práctica nunca ha removido a uno.

Para ocupar el cargo se requiere ser clérigo dentro del sistema de tutela del jurista islámico, que establece que, hasta el regreso del duodécimo imán chiíta, el poder debe estar en manos de una autoridad religiosa.

En los hechos, la decisión suele ser tomada por las principales figuras del régimen y posteriormente avalada por la asamblea.

En este contexto, tras la muerte del ayatola Alí Jamenei, distintos reportes señalan que su hijo, Mojtaba Jamenei, habría sido seleccionado como su sucesor, la información fue difundida por el diario New York Post y replicada por agencias internacionales.

De acuerdo con esos reportes, Mojtaba Jamenei fue elegido por la Asamblea de Expertos y asumirá el liderazgo supremo tras el fallecimiento de su padre, cuyos restos serán sepultados en la ciudad santa de Mashhad, según la agencia iraní.

Mojtaba Jameneí fue sancionado por EU en 2019

Mojtaba Jamenei tiene 56 años y es uno de los seis hijos que se atribuyen al fallecido líder, desde hace años su nombre había sido mencionado como posible candidato para encabezar la República Islámica en caso de un relevo.

Se le identifica con posturas conservadoras similares a las de su padre y, según la AFP, fue sancionado por Estados Unidos en 2019, también ha sido señalado como una de las figuras con mayor influencia dentro del sistema político iraní.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han difundido mayores detalles sobre el proceso interno.

¿Sube la gasolina en México?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre los precios de la gasolina en el país, ante el conflicto en Medio Oriente que ha provocado aumento de precios generalizados.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum explicó que existe un esquema de compensación por impuesto creado en 2022 bajo el sexenio del expresidente López Obrador, cuando comenzó la guerra en Ucrania, que podría utilizarse ante el posible aumento del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

Hay un esquema que hizo el presidente López Obrador en 2022, con la guerra en Ucrania, cuando subieron los precios y se compensó con el impuesto, con el IEPS, para que no subiera la gasolina a la gente y ese quedó ya establecido, entonces si subiera de más el petróleo, que llegara a impactar en el precio de la gasolina, del diésel, entonces entra el esquema de compensación por impuesto para que no suba y no afecte a las familias mexicanas y si bajara, tenemos seguros contratados que dan coberturas.

Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que se mantiene la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, que hasta el 2 de marzo de 2026, mantiene los siguientes precios:

– Gasolina Regular: 23.54 pesos por litro.

– Gasolina Premium: 25.71 pesos por litro

– Diésel: 26.35 pesos por litro.