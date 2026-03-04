KerreKe llega al Foro del Tejedor

Cuarteto ganador del Latin Grammy por su disco “Joropango”

Este 5 de marzo ofrecen su primer concierto en la Ciudad de México

Por Arturo Arellano

La banda nacida en Miami e integrada por la veracruzana Cintia Bagué, el venezolano Gio Montañés y los colombianos Larri Colón y César Sánchez, presentará en vivo “Joropango”, álbum que fusiona huapango y joropo para reivindicar las raíces latinoamericanas y acercar el folclor a las nuevas generaciones.

KerreKe, la banda ganadora del Latin Grammy a Mejor Álbum Folclórico por su tercera producción “Joropango”, aterriza por primera vez en la Ciudad de México con un concierto único este jueves 5 de marzo en el Foro del Tejedor, a las 20:30 horas. “Es la primera vez que tocamos aquí en México, venimos de Miami, es una banda que se creó en Miami y llevamos casi 10 años juntos; este año cumplimos 10 años”, cuenta la cantante mexicana Cintia Bagué, visiblemente emocionada de traer a sus compañeros venezolanos y colombianos a su país.

En “Joropango”, la banda une sobre todo el huapango y el joropo colombo–venezolano, una mezcla que, como explica Cintia Bagué, hunde sus raíces en un origen común: “En cuestión musical es una mezcla del huapango y el joropo colombo venezolano, que al final del día nos dimos cuenta que viene siendo el fandango de España también, es muy similar, entonces es una mezcla de todo eso y un poco de las influencias de cada uno”.

“Joropango” en vivo y sin filtros

El show en el Foro del Tejedor será una especie de fotografía en movimiento de ese álbum premiado, con algunos guiños a etapas anteriores de la banda. “Para este show el jueves 5 de marzo tenemos un par de sorpresas, pero en principio lo que queremos mostrar es el disco que sacamos el año pasado, que también fue ganador de Latin Grammy a Mejor Álbum Folclórico”, adelanta el guitarrista Larri Colón. “Vamos a tocar todo el disco tal cual como lo pensamos, como lo grabamos. Tenemos un par de invitados y algunas sorpresitas con unas canciones de nuestros discos pasados, que tendrán un momento especial”, añade.

En el escenario se escuchará la riqueza de esa fusión: joropo venezolano y colombiano, huapango veracruzano, violín de raíz celta y guitarras eléctricas que tensan la cuerda entre tradición y modernidad. “Lo que este disco ofrece es esa fusión entre joropo venezolano, colombiano y el huapango”, explica Gio. El músico destaca además la participación de la violinista venezolana Daniela Padrón, cuya sonoridad “añade un poco de ese sonido folclórico de ese instrumento violín que tiene sus raíces celtas”, mientras que la guitarra eléctrica aporta elementos que “rompen un poco con la tradición” y vuelven más vibrante el cruce de lenguajes.

Pop de raíz para nuevas generaciones

Si musicalmente KerreKe se mueve entre fandangos de ida y vuelta, en las letras busca un territorio claro: la canción popular con sentido. “En cuestión de letras, yo diría que es bastante pop. Siento que representamos mucho el mensaje de unión de Latinoamérica, de la cultura que tratamos de llevar; la letra va muy de la mano con el concepto cultural de la banda”, señalan. La palabra “pop”, sin embargo, necesita matices para Cintia: “El pop de repente aquí en México se ve como muy plástico; en realidad el pop viene de la música popular y nosotros eso es lo que representamos”.

La cantante subraya que el grupo se toma muy en serio lo que dice en sus canciones. “Creo que es muy importante lo que uno dice; se perdió de vista el decir cosas importantes en las canciones, se perdió de vista el hacer no solamente crítica, sino el poder ser introspectivo”, afirma, y admite que es “súper picky” con las letras porque al final es ella quien las canta. Un ejemplo es “Bailando con un pie”, su tema más escuchado, que reimagina un clásico de The Bangles para convertirlo en un viaje por Latinoamérica: “No vamos a hablar de que nosotros bailamos como los egipcios. ¿Cómo bailamos en Latinoamérica? Empecé a ver qué había de similitud entre el folclore de todos los países y en todos hay algún tipo de folclore que se baila con un pie arriba. La canción te menciona Bolivia, Perú, Guatemala y hasta llegar a México; es un poco ‘siéntete orgulloso de todo lo que tenemos’”.

Revitalizar el folclor, no competir con la moda

En tiempos dominados por tendencias y algoritmos, KerreKe no pretende competir con lo que suena en todas las playlists, sino abrir un canal alterno desde la raíz. “La obligación de cualquier artista en el arte que sea siempre es tratar de dejar todo mejor de cómo estaba”, reflexiona Larri cuando se le pregunta por la importancia de revitalizar el folclor. “Para nosotros es muy importante, aparte de rescatar las raíces, dejarlas en un punto donde las nuevas generaciones las puedan tomar como ellas, se sientan orgullosas de ellas”, agrega.

El guitarrista resume ahí también el espíritu de la banda: “Eso resume absolutamente cualquier pregunta que tenga que ver con la banda: siempre es dejar nuestras raíces en alto, que nos juntemos todos, entender que no hay muchas diferencias entre todos los latinos y dejarle eso saber a todos los que vienen atrás de nosotros”. De su lado, Gio habla de una ventaja: cada integrante tiene una trayectoria en otras escenas y géneros, lo que les permite tender puentes con públicos que consumen música mainstream sin renunciar al carácter folclórico de su propuesta, que ellos mismos definen como “folclor de Miami, folclor entre comillas pop, pero sin serlo, siendo más folclórico que otra cosa”.

Ser latino en el extranjero y volver a casa

KerreKe no solo dialoga con tradiciones musicales, también con las identidades migrantes. Cintia recuerda que llegó a Miami desde Veracruz con el deseo de seguir haciendo la música de raíz que ya trabajaba, pero dándole un sonido contemporáneo que conectara con audiencia joven. Al descubrir la cercanía rítmica entre el son jarocho en 6/8 y el joropo que se toca en Colombia y Venezuela, comenzó una investigación que derivó en el proyecto que hoy celebra una década.

Esa vida en el extranjero les ha dado una conciencia muy clara de la representación que cargan sobre los hombros. “Como latinos en el extranjero, estamos representando no solamente nuestra patria, estamos representando nuestra cultura a donde quiera que vamos y es una responsabilidad bien grande”, afirma la cantante. Para ella, además, hay una doble exigencia: “Si estamos en un sitio que nos ha abrazado, que nos ha abierto las puertas a donde llegamos, con todo el trabajo que implica ser inmigrante, entonces tienes una doble responsabilidad, porque tienes la responsabilidad de los que dejaste atrás y de lo que estás cimentando para el futuro”.

La presentación en el Foro del Tejedor tiene un peso especial dentro de la gira de “Joropango”, que contempla también paradas en Guatemala, Colombia y Ecuador. “Nos presentamos este 5 de marzo, una invitación muy grande, estamos en el Foro del Tejedor. Todavía hay tickets, así que pueden llegar y pueden vernos y compartir con nosotros”, invita Cintia. “Va a ser casi que una fiesta para nosotros porque para nosotros es el inicio de llevar el disco a todas partes, que eso es lo importante”, añade sobre la ruta que están trazando.

México, sin embargo, ocupa un lugar aparte en ese mapa emocional. “A México esta es la primera vez que venimos y para mí como mexicana es sumamente importante, y yo creo que para todos como banda, porque sabemos lo importante que es el público mexicano”, dice la vocalista. “Cuando el público mexicano te escucha, que sabe escuchar, eso es un abrazo que nos va a acompañar en nuestra carrera a todas partes”, concluye, dejando claro que el concierto de este jueves no será solo un show más, sino un encuentro de ida y vuelta entre KerreKe y una ciudad acostumbrada a abrazar con los oídos.

