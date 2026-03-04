Instala Clara Brugada gabinete coordinador rumbo al mundial 2026

Cuatro ejes prioritarios

CDMX refuerza seguridad e infraestructura estratégica

En un acto protocolario realizado en el Museo de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, declaró instalado el Gabinete de Coordinación entre Alcaldías y Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El Secretario de Gobierno, César Cravioto, detalló que esta instalación emana de los acuerdos de la primera sesión de cabildo y cuenta con sustento legal en los artículos 77, 78, 80 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Para garantizar el seguimiento, se calendarizaron sesiones el próximo miércoles 18 de marzo y el 1 de abril, intensificando la frecuencia a reuniones semanales durante mayo y junio.

Seguridad y Coordinación Metropolitana

La Jefa de Gobierno enfatizó que la ciudad se consagra como una sede mundialista de talla internacional gracias a sus indicadores de seguridad a la baja. Detalló que el despliegue operativo contará con 350 nuevas patrullas y una estrecha coordinación con el Estado de México y el Gobierno Federal para blindar el área metropolitana. Asimismo, subrayó que la capital es un territorio comprometido con los derechos humanos, por lo que se firmarán convenios con instituciones defensoras para garantizar una «ciudad libre de xenofobia».

Infraestructura, Turismo y Tecnología

Durante su intervención, los alcaldes de Coyoacán y Tlalpan se declararon preparados para recibir el flujo turístico con una oferta gastronómica y cultural de primer nivel. Al respecto, Brugada Molina anunció la implementación de «Cholit», una herramienta tecnológica (chatbot) multilingüe que ofrecerá a visitantes rutas turísticas, museos y agendas deportivas.

Para mitigar riesgos estacionales, el gabinete ya trabaja en acciones preventivas contra lluvias y en la regulación de espacios públicos y tianguis a través de la Secretaría de Gobierno. Este plan se complementa con 2,000 obras de bienestar y el mejoramiento de los embarcaderos de Xochimilco, la Zona Rosa, Garibaldi y la Basílica de Guadalupe.

Impacto Social y Eventos Masivos

Tras el éxito del torneo infantil que registró 7,000 goles, la Jefa de Gobierno anunció que el 15 de marzo se llevará a cabo la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo, además de organizar la «ola» más grande antes del pitazo inicial del Mundial.

“Queremos un mundial que se viva desde abajo, desde las calles, con una ciudad protagonista, con juego limpio y sociedad justa. La pelota vuelve a casa, nuestra casa”_, concluyó la mandataria.