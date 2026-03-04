Riviera Nayarit presenta una campaña internacional con respaldo de la Sectur

Más de 240 acciones de capacitación

Con el objetivo de consolidarse como uno de los destinos con mayor crecimiento, inversión y proyección global del país, Riviera Nayarit presentó su nueva campaña turística internacional “Paradise Keeps Going”, acompañada de la narrativa complementaria “The Journey Keeps Going”, una estrategia que posiciona al destino como un paraíso dinámico, en constante evolución y con visión de largo plazo.

En representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la directora general de Profesionalización y Competitividad Turística, Mariana del Carmen Díaz y Maxil, reiteró el respaldo firme y estratégico de la Secretaría de Turismo (Sectur) a este destino.

“Hoy la Riviera Nayarit se consolida y fortalece en un momento histórico. México creció 6.1 por ciento en turismo internacional en 2025, al alcanzar casi 48 millones de visitantes. Reforzamos el apoyo de Sectur federal a este gran destino, porque el turismo nos debe llevar a la prosperidad compartida. México está de moda y Riviera Nayarit Paradise Keeps Going”.

Díaz y Maxil subrayó que Nayarit forma parte de los estados estratégicos dentro de la política turística nacional, por su dinamismo, resultados y visión de desarrollo sostenible. Precisó que el acompañamiento institucional de la Secretaría de Turismo de México es permanente y está orientado a fortalecer su competitividad, profesionalización, conectividad e innovación, como modelo de crecimiento turístico integral.

Por su parte, el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, afirmó que el estado vive uno de los momentos más sólidos de su historia turística, con 10 millones de visitantes al año y una ocupación hotelera promedio de 82 por ciento en 2025; aseguró que el crecimiento del destino se sustenta en estabilidad, certeza para inversionistas y visitantes, y en un gobierno que garantiza seguridad y condiciones adecuadas para su desarrollo.

“Nayarit es un destino más fuerte que nunca. Esta campaña arranca hoy para proyectar al destino con mayor crecimiento en el Pacífico mexicano y que está captando un turismo internacional muy importante”.

Añadió que actualmente el 83 por ciento del turismo que recibe el estado es internacional: 54 por ciento proviene de Estados Unidos, 26 por ciento de Canadá y 17 por ciento corresponde a turismo nacional.

La funcionaria federal invitó a las y los mexicanos a disfrutar Nayarit, que —como destacó el secretario estatal— se ubica entre los cinco estados más seguros del país en 2025 y cuenta con certificaciones internacionales como Blue Flag y Playas Platino, con la meta de sumar cinco nuevos distintivos en 2026.

La campaña “Paradise Keeps Going” contempla una estrategia digital robusta, con presencia en agencias de viaje en línea como Expedia y Booking.com; segmentación basada en datos a través de Sojern; así como pauta permanente en plataformas de Meta Platforms y Google Ads.

También incluye presencia en servicios de streaming como Netflix, Prime Video y Spotify; publicidad exterior en aeropuertos estratégicos de Estados Unidos y en distintas zonas de México; así como integración en Waze para fortalecer el mercado drive-to.

En este encuentro también se anunció una reforma a la Ley de Fomento al Turismo para robustecer los mecanismos de supervisión, certificación y ordenamiento territorial, así como la creación de una academia virtual que ofrecerá más de 160 capacitaciones exprés y 80 cursos gratuitos dirigidos a prestadores de servicios turísticos.

Durante el evento estuvieron presentes el representante del sector golf en Riviera Nayarit, Carl Emberson; el representante de los desarrolladores inmobiliarios de Riviera Nayarit, Jaime Fasja; el director de Administración de Aeropuertos Mexicanos, Lorenzo Ochoa; y el presidente CEO de Sabino Producciones, Ernesto Rivas, en representación del sector del turismo deportivo en Nayarit.