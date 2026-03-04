El Seguro Social concreta, tan solo en una semana, 12 donaciones multiorgánicas

Beneficio a 141 pacientes

Del 21 al 27 de febrero se procuraron tres hígados, 24 riñones, 14 córneas y un tejido musculoesquelético

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 12 donaciones multiorgánicas que involucraron a unidades médicas de la Red Hospitalaria de Donación de los Órganos de Organización Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México Sur, Chihuahua, Puebla, México Oriente, Michoacán, Nayarit y Sonora.

Del 21 al 27 de febrero, se obtuvieron tres hígados, 24 riñones, 14 córneas y un tejido musculoesquelético, con los cuales se logró beneficiar a 41 pacientes que se encontraban en la lista de espera del Registro Nacional de Trasplantes.

Adicionalmente, el tejido musculoesquelético permitirá apoyar a más de 100 personas, ampliando el alcance de estas acciones.

Durante dicho periodo se consolidaron cinco donaciones multiorgánicas en unidades médicas de Segundo Nivel, ubicadas en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 Aguascalientes; Hospital General Regional (HGR) No. 66 Ciudad Juárez; HGR No. 1 Charo; HGZ No. 21 Tepic; y HGZ No. 197 Texcoco.

Asimismo, se efectuaron siete procedimientos en unidades de Tercer Nivel, específicamente en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades (HE) No. 71 Torreón; UMAE HE del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI; dos en la UMAE HE Puebla; dos en la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla; y en la UMAE HE No. 2 Obregón.

Los órganos y tejidos procurados permitieron beneficiar a pacientes pediátricos, adultos jóvenes y adultos mayores, lo que refleja el impacto positivo y transversal de estas donaciones.

Para concretar cada procedimiento fue indispensable la labor coordinada del personal institucional: Coordinadores Hospitalarios de Donación, directivos de unidad, guardias de seguridad, intendencia, camilleros, choferes de ambulancia, químicos, radiólogos, médicos especialistas, personal de enfermería, asistentes médicas, trabajadoras sociales y becarios.

Todos ellos actuaron bajo la conducción de la Coordinación de Atención Oncológica, Donación y Trasplantes del Seguro Social, en colaboración con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

El Instituto Mexicano del Seguro Social expresó su agradecimiento a las familias donantes, cuyo acto de generosidad permitió salvar y mejorar la calidad de vida de decenas de personas.

El Seguro Social recordó a la población que para ser donante lo más importante es comunicar esta decisión a la familia. Asimismo, quienes deseen acreditarse pueden registrarse en la página del Centro Nacional de Trasplantes www.gob.mx/cenatra o en el sitio del IMSS www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para obtener la tarjeta de donador y acceder a información adicional. Suma vida, dona órganos.