Renovación del Laboratorio de Urgencias y Bioquímica del HR Ignacio Zaragoza, del ISSSTE

Nuevos equipos de alto rendimiento

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, celebró la inauguración de las obras de remodelación y automatización del Laboratorio de Urgencias y Bioquímica del Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, para realizar diagnósticos más ágiles y precisos a la derechohabiencia de la Ciudad de México y entidades colindantes.

“Se llevó a cabo el corte de listón por la remodelación y automatización del Laboratorio de Urgencias del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, del @ISSSTE_mx. Este tipo de acciones favorecen a que la atención sea más rápida y eficiente, sobre todo en hospitales de gran demanda. Además, este equipo automatizado C703 es el único en el sector público”, compartió en sus redes sociales.

La coordinadora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (SADyTRA) de este hospital, Lincy Laura Cruz, detalló que como parte de las obras se instalaron dos nuevos equipos de alto rendimiento, conocidos como analizadores fotométricos automatizados: COBAS 503 y COBAS 703, los cuales procesan una mayor cantidad de pruebas clínicas provenientes del área de urgencias y reducen el tiempo de entrega de resultados.

“Contábamos con un equipo que únicamente nos ayudaba a procesar 400 muestras, actualmente podemos procesar 2 mil muestras en una hora. Con esto se acelera el proceso de entrega de resultados y diagnósticos de los pacientes. (…) Este gran equipo es el primero que se utiliza en el sector público, lo que está colocando al Hospital Zaragoza del ISSSTE en la innovación”, afirmó.

Por su parte, el encargado de Jefatura de Laboratorio del HR “Gral. Ignacio Zaragoza”, Héctor Moreno Mendoza, detalló que el Laboratorio de Urgencias y Bioquímica se conforma de dos áreas, en las cuales se cambiaron pisos y se hicieron adecuaciones en el servicio hidroeléctrico y de aire acondicionado, para garantizar las condiciones atmosféricas que permitan el buen funcionamiento del nuevo equipamiento.

“Son dos áreas las que se adecuaron: Urgencias y Bioquímica. (…) Se cambiaron pisos, paredes y las condiciones hidroeléctricas y atmosféricas para tener un funcionamiento correcto de los equipos. Hubo una suma de voluntades entre compañeros y autoridades. El apoyo que se recibió fue muy grande para poder tener un sistema integral en nuestro hospital”, señaló.

Lincy Cruz, también especialista en ginecología, compartió que esta zona del hospital está activa las 24 horas del día, los siete días de la semana, por lo que su renovación significó una mejora importante en la calidad de los espacios de trabajo donde labora el personal.

“Nuestro laboratorio es uno de los que trabaja todos los días, todas las horas, todo el tiempo. Contamos aproximadamente con 64 personas para los diferentes turnos, y dignificar un área de trabajo también es una cuestión muy importante para el ISSSTE”, dijo.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE fortalece la infraestructura y equipamiento de las unidades médicas para mejorar la atención a la derechohabiencia.