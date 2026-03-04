SEP abre el debate sobre el uso de medios digitales, así como su impacto en la salud mental y en la educación

reflexión en común con académicos y especialistas

Con el Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las Tecnologías Digitales en la Educación y en la Salud Mental”, la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó al debate y la reflexión sobre lo que debe ocurrir en este tema dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN), afirmó su titular, Mario Delgado Carrillo, quien agregó que se abre esta reflexión en común con académicos, especialistas y organismos internacionales, porque estamos ante una responsabilidad histórica: conseguir que la educación pueda responder con la profundidad que se merece a los desafíos que este tiempo le impone. Por ello, en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tenemos la certeza de que la educación es el corazón de la transformación que vive nuestro país.

Al inaugurar el foro, organizado en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el titular de la SEP señaló que la SEP no podía ignorar este debate porque nuestra prioridad es consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), construyendo verdaderas comunidades de aprendizaje, donde las y los estudiantes potencien sus voces, donde el humanismo sea el modo de habitar el mundo y la empatía y la libertad fortalezcan a una ciudadanía transformadora.

“Hablar del uso de tecnologías digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental es un imperativo que nos incumbe a todas y todos, por el presente y el porvenir educativo de este país. Necesitamos una discusión amplia y profunda que abarque desde el derecho de acceso a la conectividad hasta el uso consciente y la apropiación efectiva de las nuevas tecnologías”, manifestó.

El secretario Mario Delgado Carrillo expuso que la Agenda Digital Educativa, impulsada por la NEM, propone el desarrollo de habilidades y saberes digitales, la innovación educativa y el cierre de brechas de desigualdad. La tecnología, dijo, puede ampliar horizontes, democratizar el acceso al conocimiento y fortalecer la participación en la esfera pública digital, siempre que medie un proceso riguroso de alfabetización digital, pensamiento crítico y acompañamiento pedagógico.

El titular de la SEP afirmó que la intención no es “regresar el reloj” a una época previa a los dispositivos, las redes sociales y las inteligencias artificiales, sino preguntarnos cómo generar entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios dentro y fuera de las escuelas, a fin de fortalecer una comunidad protectora.

En presencia de más de 250 asistentes al encuentro, realizado en la sede histórica de la SEP, el secretario de Educación Pública destacó que, según datos de la Unesco, 79 países ya implementan acciones para reglamentar la presencia de estas tecnologías en las aulas.

Aseguró que, en lugar de demonizar estas herramientas, lo que se busca es comprender las condiciones en que los dispositivos se integran a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como las consecuencias que ello tiene en su bienestar, desarrollo y aprendizaje.

Comentó que diversas iniciativas estatales han documentado lo que muchos docentes perciben a diario: el uso constante y no regulado de dispositivos puede deteriorar la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar. A ello se suman riesgos digitales como el ciberacoso, el grooming, el sexting, la exposición a contenidos inapropiados y la violencia digital, que forman parte de la realidad que enfrentan las infancias y juventudes. Protegerlas es una obligación compartida entre el Estado, la escuela y la familia.