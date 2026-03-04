Alerta EU a springbreakers sobre vacacionar en México

Riesgos de delincuencia y secuestro

Advirtió a estudiantes y viajeros sobre peligros de violencia, drogas, fraudes y emergencias médicas

El gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que tiene contemplado visitar las playas de México, como parte del Spring Break al que acuden miles de estadounidenses cada año.

El aviso fue difundido por la Embajada de Estados Unidos en México tras los hechos violentos registrados el 22 de febrero, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como por la persistencia de delitos graves en distintas regiones del país.

Indicó que «si bien la violencia generalizada que se desató el 22 de febrero», tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho» ha terminado, «persisten los riesgos de delincuencia y secuestro».

La representación estadounidense recordó que hay alerta de viaje por estado y pidió considerar una «preparación ante crisis».

«La delincuencia, incluyendo los delitos violentos, puede ocurrir en cualquier lugar de México, incluso en destinos turísticos populares.

«Esto incluye homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Los ciudadanos estadounidenses deben tener precaución en los destinos populares de vacaciones de primavera, especialmente al anochecer», alertó.

Indicó también que la posesión y el consumo de drogas, incluida la marihuana medicinal, son ilegales en México y pueden conllevar penas de prisión.

Mencionó la embajada que ciudadanos estadounidenses han fallecido o sufrido enfermedades graves por consumir drogas sintéticas o medicamentos recetados falsificados. También recomendó evitar los vapeadores.

Señaló que los permisos estadounidenses para portar armas no son válidos en México y alertó que ante emergencias médicas, los precios de los hospitales privados pueden ser más altos que en Estados Unidos y podrían requerir un pago por adelantado.

Agregó que el alcohol no regulado puede estar contaminado: «Tenga cuidado de que alguien le ponga algo en su bebida: no deje bebidas desatendidas ni las acepte de desconocidos. Vigile la preparación de su bebida».

También alertó por agresiones sexuales, ahogamientos en las playas, extorsiones y estafas.

Destinos turísticos bajo advertencia

La representación diplomática subrayó que los delitos, incluidos los violentos, pueden ocurrir en cualquier parte del territorio nacional, incluso en zonas altamente visitadas durante el Spring Break.

Entre los destinos mencionados por las autoridades estadounidenses se encuentran:

Cancún

Playa del Carmen

Tulum

Cozumel

Además, para Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas indicó que están en nivel 4, por lo que pidió no viajar.

Baja California, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Sonora y Jalisco están en alerta 3, por lo que pidió reconsiderar el viaje.

Campeche y Yucatán están en nivel 1 por lo que es necesario tomar «precauciones normales».

Recomendaciones de EU

La embajada de Estados Unidos en México informó que, en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana, el personal del gobierno estadounidense está sujeto a un «toque de queda» en horas nocturnas. Añadió que, en Jalisco y Monterrey, el personal tiene instrucciones para no salir de las áreas metropolitanas.

A los viajeros, la embajada recomendó seguir las siguientes medidas:

Verificar con la aerolínea para confirmar el estado y horario de vuelo.

Cambiar la reservación antes de llegar al aeropuerto o anticipar filas largas y tiempo adicional.

Monitorear los medios locales para actualizaciones.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911.

Informar a familiares y amistades sobre la ubicación y situación por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

Canadá pide mantener un bajo perfil

Por su parte, el gobierno canadiense aconsejó a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a la mayoría de las ciudades de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Colima, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora. Así como en ciertas zonas del este de Jalisco, el norte de Nayarit y el sur de Guanajuato.