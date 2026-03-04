Liderazgo femenino, clave para la transformación de la UAEMéx

En su primer informe anual de actividades, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado hizo un llamado a dejar de lado inercias y prácticas anquilosadas para avanzar hacia una universidad cercana, incluyente y progresista

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó la responsabilidad de la universidad pública en el manejo de recursos y su impacto social

Toluca, Méx.- Es alentador el compromiso de la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, con el acceso equitativo a la educación y la generación de conocimiento útil para la sociedad, afirmó la jefa del ejecutivo mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, al destacar una visión universitaria centrada en la inclusión, la diversidad y la cercanía con las realidades sociales.

En el marco del Primer Informe Anual de Actividades de la Administración Universitaria 2025-2029, la gobernadora subrayó que la transformación de la UAEMéx seguirá avanzando con bases firmes en la equidad y la participación, en una etapa donde el liderazgo femenino marca un cambio significativo en la vida institucional.

Durante este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas —obligación sustantiva de toda universidad pública—, que se llevó a cabo en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del Edificio de Rectoría, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó que su administración surge de un proceso democrático inédito, en el que por primera vez participaron los tres sectores de la comunidad universitaria en la elección de la titular de la Rectoría.

Este hecho, dijo, marca el inicio de una Transformación Universitaria basada en el diálogo, la cercanía y la inclusión, principios que orientan el rediseño institucional y el fortalecimiento de la vida universitaria.

Gómez Álvarez recordó que la historia de la Máxima Casa de Estudios mexiquense está estrechamente ligada al desarrollo de la entidad, y que hoy las mujeres ocupan un papel protagónico en la investigación, la docencia, las tareas académicas y el servicio público, consolidando una universidad más abierta, plural y representativa.

Enfatizó que la dignificación del personal académico y administrativo, así como una gestión universitaria orientada al servicio de la comunidad, son pilares fundamentales para avanzar en la justicia y la equidad social.

Asimismo, reiteró el respaldo y la colaboración institucional del gobierno estatal con la UAEMéx, mediante acciones conjuntas como la Megajornada de Vacunación, ferias ambientales, la participación en la Expo Agroalimentaria Internacional, el fortalecimiento de espacios académicos y la mejora de la infraestructura universitaria, siempre bajo un enfoque de beneficio social y uso responsable de los recursos públicos.

“La comunicación entre el Gobierno del Estado de México y la UAEMéx es muy estrecha, por lo que respaldamos con decisión a la Máxima Casa de Estudios y refrendamos nuestro compromiso con el diálogo, el servicio y la atención a los retos sociales”, puntualizó.

Se han impulsado cambios de fondo

De igual manera, Martha Patricia Zarza Delgado subrayó que, en un contexto de retos institucionales, se han impulsado cambios de fondo como la reestructuración de la administración central, la compactación de áreas y la creación de nuevas instancias que responden a las necesidades actuales, garantizando una gestión más eficiente, transparente y responsable en el ejercicio de los recursos.

Destacó que encabezar la universidad como la primera mujer rectora implica un doble compromiso: responder a la confianza de la comunidad y demostrar que el liderazgo femenino aporta nuevas formas de gobernanza, basadas en la inclusión, la sensibilidad social y la construcción colectiva.

“En momentos donde las mujeres asumimos roles de liderazgo históricamente negados, debemos hacerlo con un propósito claro: inclusión, cercanía y transformación. Esta es una universidad que evoluciona sin perder su esencia y que fortalece su vocación de servicio hacia la sociedad mexiquense”, puntualizó.

En el marco de este ejercicio de rendición de cuentas, Zarza Delgado informó sobre la reducción de más de 30 por ciento en cuotas de inscripción en el último año y medio, la aplicación de un descuento adicional de 12% en el semestre en curso y la entrega gratuita, por primera vez, de libros de apoyo y antologías en nivel medio superior.

Asimismo, informó sobre la reforma integral al Reglamento de Becas Universitarias, el incremento proyectado de apoyos: de 41 mil en 2025 a cerca de 120 mil en 2026 y la creación de nuevas becas: transporte, alimentación, retribución social y para impulsar la participación de mujeres en áreas STEAM.

Sobre la Reforma a la Legislación Universitaria, indicó que se realizaron los foros de consulta con más de 1,300 propuestas de la comunidad universitaria y se integró un Consejo Consultivo para la Reforma de la Ley Universitaria. Puntualizó que los ejes claves de esta reforma son: Representación de toda la comunidad universitaria en el Consejo Universitario, Fortalecimiento académico con nuevas modalidades y uso de tecnología y Enfoque en retribución social y responsabilidad pública de la Universidad.

Con respecto a Ciencia, la rectora destacó el impulso del modelo de ciencia abierta: acceso universal, inclusión y sostenibilidad del conocimiento, la alineación con políticas nacionales en ciencia, humanidades, tecnología e innovación y la firma de acuerdos internacionales como la Declaración de San Francisco y la de Helsinki sobre multilingüismo científico, además del desarrollo de una Agenda Estratégica de Investigación enfocada en problemáticas sociales y el fortalecimiento de laboratorios, cooperación interinstitucional y evaluación científica con enfoque en justicia social.

Al Primer Informe Anual de Actividades de la Administración Universitaria 2025-2029 asistieron el secretario estatal de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local, José Francisco Vázquez Rodríguez; la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso Mexiquense, Martha Azucena Camacho Reynoso; la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez; la directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Carmen Enedina Rodríguez Armenta; presidentas y presidentes municipales, ex rectores, así como integrantes del H. Consejo Universitario.