¡Y finalmente llegó!

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

A media tarde de ayer, sin mayores sorpresas, y después de una larga espera, finalmente llegó a la Cámara de Diputados en San Lázaro la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rasurada casi al extremo, en un intento por jalar los votos de los partidos aliados PT y Verde, que con su resistencia obligaron a la mandataria a modificarla, esta iniciativa es muy distinta a la que impulsó hasta el año pasado el ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este último tramo de la elaboración del proyecto de reforma electoral de la mandataria, de la iniciativa de AMLO –que era el documento base de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, se eliminó la intención de desaparecer al INE y a las Ople’s para convertirlos en un Consejo Electoral que operaría todo lo electoral desde la Secretaría de Gobernación.

En la propuesta de la mandataria no se busca tampoco disminuir el número de sus consejeros electorales ni se establece que estos sean electos por voto popular, como había planteado AMLO.

Al final, tampoco se buscará recortar el presupuesto del INE a partidos y elecciones en 2 terceras partes, y solo buscará disminuir un 25% este gasto.

El proyecto electoral de la presidenta Sheinbaum, basado un decálogo, dejó en el olvido la promesa de López Obrador de que con su iniciativa desaparecerían los 200 diputados y los 64 senadores plurinominales.

Esa intención fue sustituida por un cambio en la fórmula de elección, pero sin desaparecer los 200 diputados de representación proporcional y con apenas el recorte de 32 senadores pluris.

Al final, una nueva iniciativa electoral que pese a todos los recortes no logró el apoyo del PT y Verde Ecologista y que todo indica no será aprobada.

Seguirá su trámite y podría no aprobarse: Monreal

“… estamos ante un desencuentro temporal, un desarreglo institucional legislativo temporal, tenemos que volver a buscar, dentro de la coalición Morena, PT y Verde mantenernos unidos. Eso es lo que yo pienso”, dijo Ricardo Monreal coordinador de los diputados de Morena.

¿Este desencuentro puede afectar el 2027?, se le preguntó.

“Bueno, siempre afecta, es más difícil ir solos que en coalición”, comentó.

El zacatecano se dijo dispuesto siempre al acuerdo y afirmó que ahora les corresponderá a todos los involucrados en esta reforma hacer un esfuerzo de consenso para su aprobación.

“Repito, es el ejercicio más complejo que a mí me haya correspondido, porque van, hasta ahora, 23 proyectos de decreto, pesados también, difíciles, como el de la reforma judicial, y logramos sacarlo adelante.

“Este, en lo particular, por todo lo que se ha escrito y declarado, no lo veo fácil”, consideró.

La elección de un nuevo contralor, toda una feria

En el contexto de una reforma electoral que parece surgida de la necedad de apenas unos cuantos, la Cámara de Diputados enfrenta además la selección de un nuevo Contralor Superior de la Federación.

Este proceso se da ante el término del periodo de 8 años del oaxaqueño David Rogelio Colmenares Páramo, quien concluye en medio de fuertes cuestionamientos por su mediocre desempeño siempre muy a favor del régimen de la 4T. Sin el menor pudor, Colmenares busca su reelección.

No son pocos quienes ahora, con los mejores y más altos perfiles y antecedentes de honorabilidad personal intentan sustituirlo.

Uno de ellos es el doctor Luis Miguel Martínez Anzures, presidente actual del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, quien ya formalizó su registro ante la Cámara de Diputados para ocupar el cargo de auditor Superior de la Federación para el periodo 2026-2034.

Todo dependerá ahora del buen tino de los diputados federales que no se han distinguido en esta legislatura por su lucidez y buen desempeño.

Un gobernador con los mejores resultados en seguridad

Hablar de resultados en Seguridad Pública en estos momentos en México es todo un desafío.

Por eso cabe destacar los hechos y logros de Manolo Jiménez, gobernador priísta de Coahuila, quien, al presidir la mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad destacó la disminución 18 por ciento en homicidios -respecto de 2025- y una resolución del 100% de estos delitos mientras que el promedio nacional es del 42%.

En ello cuenta la permanente incorporación de nuevos agentes mejor preparados y capacitados y con salarios sobresalientes respecto del resto del país.

Esta semana, el gobernador Jiménez celebró la graduación a 384 nuevos elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía del Estado de Coahuila para consolidar así esta entidad como quizá la más segura en México.

Tenemos, dijo, “un modelo de seguridad donde se trabaja con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza; de manera coordinada entre todas las instituciones: federales, estatales y municipales con más de 10 mil elementos se seguridad que laboran por todo Coahuila”.

Sin duda, un logro que es importante destacar.

