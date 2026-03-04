Nuevo León, la joya de la corona

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Nuevo León es la entidad más codiciada electoralmente para los comicios del año próximo.

Se trata de un estado con una población cercana a los seis millones de habitantes, ocupando el séptimo lugar entre las 32 entidades del país.

Pero su potencial es enorme por la fuerza de trabajo, pujanza y creatividad de sus pobladores, siendo sede de grandes empresas y generando empleos.

Nuevo León es un gran ejemplo de que con trabajo, ímpetu y decisión se avanza a pasos agigantados, aunque en el aspecto político las cosas no marchan tan bien como su economía.

El año próximo los electores irán nuevamente a las urnas para decidir qué tipo de gobierno quieren y si elegirán nuevamente a figuras deslumbrantes por el efecto que causan sus campañas o preferirán optar por alguien que devuelva la confianza en los políticos, sea hombre o mujer.

Hay un gran abanico de opciones con los candidatos que surjan de los partidos políticos con registro e incluso de aquellos que obtengan un registro nuevo para competir.

Pero es aquí donde entra el dilema, pues en las dos elecciones pasadas los ciudadanos se fueron con selecciones que les parecieron los mejores, pero grandes sectores de los votantes mostraron arrepentimiento posterior.

No es que los gobiernos anteriores hayan sido lo mejor, porque la administración de Rodrigo Medina fue sumamente cuestionada y, tal vez, el resultado de ello haya sido optar por un candidato independiente que siempre había militado en el PRI, pero jugó con la camiseta de independiente.

“El Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, innovó las campañas políticas, siendo hasta ahora el único que ha gobernado con la bandera de independiente en la historia política moderna.

Su gobierno dejó sello por una serie de desatinos en la administración, culminando con dejar el gobierno para posicionarse como candidato presidencial, donde no le fue nada bien.

Los electores apostaron por otra estrella refulgente de las redes sociales, Samuel García, quien formó un binomio con su esposa, Mariana Rodríguez, una conocida influencer que ahora busca suceder a su pareja.

Joven, echado para delante, con mucho ímpetu, Samuel con un estilo jocoso que le ganó seguidores, mostró un estilo diferente de gobernar, tanto así que intentó seguir los pasos de “El Bronco” y ser candidato presidencial, aunque fue impedido de participar, porque siguiendo el estilo de Rodríguez Calderón quería asegurar el regreso al gobierno del estado, en caso de una derrota.

Ahora, el propio Samuel ya anunció que participará en la elección presidencial de 2030, cuando ya no sea gobernador.

Como mencionamos en un inicio, la baraja de aspirantes es amplia y se mencionan nombres como los de la esposa de Samuel, Mariana Rodríguez; el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; el senador Luis Donaldo Colosio, la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el senador Waldo Fernández, la ex candidata Clara Luz Flores y otros de menor impacto.

La cuestión en Nuevo León es saber si el electorado quiere seguir experimentando o regresará al esquema de un político de carrera.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com