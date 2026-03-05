Consolida Isaac Montoya liderazgo a nivel nacional

Naucalpan Méx- El alcalde Isaac Montoya continúa consolidando su liderazgo a nivel nacional, al ubicarse en el quinto lugar entre los 150 alcaldes evaluados en el «Ranking Mitofsky» correspondiente a febrero de 2026, con una aprobación ciudadana del 57.2%. Luego que, en febrero de 2025, su antecesora dejó en el lugar 139 al municipio con solo el 36.6% de aprobación, hoy el Alcalde en un solo año logró escalar 134 lugares. Con este resultado, el alcalde municipal de Naucalpan, se posiciona en el Top 5 nacional y como el primer presidente municipal del Estado de México mejor evaluado, reflejo de un Gobierno cercano a la gente, con resultados visibles.

Tan solo en obra pública, en un año más de 150 obras entre estas la rehabilitación de un tramo del Periférico Norte con concreto hidráulico, la Avenida Minas Palacio, así como la Luis Donaldo Colosio, entre otras vialidades primarias.